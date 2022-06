Snap Shots: pogoń za adrenaliną z Leonorą Manzano 

Gdy miałam 20 lat, byłam w college'u na stypendium i musiałam utrzymać dobrą średnią, a żeby poradzić sobie ze stresem, dużo piłam i imprezowałam. Taki styl życia odcisnął swoje piętno na moim zdrowiu. Pierwszym sygnałem był wrzód, który zignorowałam. Niedługo potem wystąpił u mnie niezwykle bolesny przypadek paraliżu twarzy. Byłam u wielu lekarzy, aż trafiłam na Juana Garcíę, który stosował akupunkturę. Powiedział mi, że muszę wprowadzić zmiany w swoim życiu i zaprosił do wspólnego biegania z jego ekipą. Na początku miałam to w nosie, ale pamiętam, jak pewnego dnia powiedziałam mu po sesji, że mam wobec niego dług. Kilka dni później zadzwonił do mnie i powiedział: „Pamiętasz, że masz wobec mnie dług?”. Poprosił, abym następnego dnia dołączyła do niego i jego ekipy [biegowej] w parku Nevado de Toluca. To zmieniło moje życie.