Snap Shots: rodzina, krykiet i społeczność z Derickiem Narine

Jak to się stało, że zacząłeś grać w krykieta?

Moi przodkowie zostali przywiezieni do Gujany z Indii jako niewolnicy do pracy przy produkcji cukru. Krykiet ma swoje korzenie w Anglii i Indiach, więc ludzie pochodzący z tych krajów potrafią w niego grać albo wiedzą, na czym ten sport polega. Moi przodkowie przekazywali zamiłowanie do tej gry z pokolenia na pokolenie. Kiedy dzieci z mojej rodziny są na tyle duże, że potrafią utrzymać kij do krykieta, zabiera się je do parku i uczy zasad gry. Najpierw reprezentują wioskę, a potem cały okręg. Właśnie tak to wyglądało w moim przypadku. Następnie zostałem wybrany do reprezentacji narodowej Gujany. Miałem wtedy 16 lat.