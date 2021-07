Snap Shots: dominacja w piłce ręcznej z bliźniaczkami Garate

Jakie są zasady gry w handball, których ludzie mogą nie znać?

Melanie: istnieje system rankingowy. Są gracze A, B i C. W lidze damskiej są tylko zawodniczki A i B, bo ta gra jest dużo bardziej popularna wśród mężczyzn. Nasz ranking w lidze kobiecej to A, w męskiej nasz odpowiednik to B.



Jessenia: to jest dziwne, mogę godzinami narzekać, jak bardzo kobiety są niedoceniane w handballu. To sport zdominowany przez mężczyzn, którzy zazwyczaj uważają, że są w tym lepsi. Ja i Melanie postanowiłyśmy pokazać, że możemy grać tak dobrze, jak oni.