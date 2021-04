Safiya Noble radzi, jak uzyskać prawdziwe odpowiedzi w internecie

Prawda jest w zasięgu ręki, choć może nie zawsze udaje nam się ją znaleźć w ciągu 0,03 sekundy, czyli w czasie, jakiego – według dr. Safiyi Noble, profesorki nadzwyczajnej wykładającej informatykę na Uniwersytecie Kalifornijskim – oczekuje dziś większość ludzi. W tym odcinku „Trained” autorka książki „Algorithms of Oppression” („Algorytmy opresji”) rozmawia z Ryanem Flahertym, starszym dyrektorem ds. wydajności w Nike, o tym, w jaki sposób technologiczni giganci i reklamodawcy w mediach manipulują wynikami wyszukiwania, aby zwiększyć swoje dochody i zmniejszyć naszą zdolność koncentracji, oraz o tym, jak te zmiany wpływają na nasze społeczeństwo. Dzieli się też informacjami, których nie znajdziemy w internecie, i tłumaczy, dlaczego ważne jest, żeby zwracać uwagę na to, co trafia do nas w cyfrowej rzeczywistości. Owszem, kontakt ze sztuczną inteligencją wydaje się bardziej pociągający niż realne życie, ale wskazówki dr. Noble pomogą nam wprowadzić kilka prostych zmian w codziennym życiu.