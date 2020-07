Naukowo potwierdzona metoda na rozluźnienie dolnej części pleców i ścięgien udowych.

Trudno jednak ocenić skuteczność tego przyrządu. Brakuje wystarczających dowodów naukowych wskazujących, jak używać wałka piankowego do masażu, by uzyskać maksymalne korzyści (gromadzenie dowodów komplikuje duża różnorodność rozmiarów i gęstości wałków). Najnowsze badania prowadzone pod kierunkiem Porcariego pokazały jednak, że zdecydowanie istnieją pewne korzyści. Używanie wałka może być szczególnie pomocne, jeśli czujesz napięcie w dolnej części pleców lub grupie tylnej mięśni uda, czyli mięśniach biegnących z tyłu od biodra do kolana. Takie napięcie może być spowodowane zbyt długim siedzeniem lub zbyt intensywnymi ćwiczeniami na siłowni. (Prawdopodobnie mieścisz się w jednej z tych kategorii).



Podczas sześciotygodniowego badania 20 wolontariuszy, kobiet i mężczyzn, używało wałków piankowych z wypustkami. Wałki miały długość od 13 do 33 cm i były używane przez 15 minut trzy razy w tygodniu. Wolontariusze masowali przez 20 sekund każdy z tych obszarów: dolną część pleców, pośladki, mięśnie czworogłowe, pasmo biodrowo–piszczelowe, tylne mięśnie uda i łydki, a następnie powtarzali czynność trzy razy przez 60 sekund na każdą część ciała.



Pod koniec szóstego tygodnia wolontariusze uczestniczący w badaniu mogli rozciągnąć mięśnie o pięć centymetrów dalej niż przed używaniem wałka, co potwierdziło badanie na rozciąganie w pozycji siedzącej (takie, jakie wykonujesz na siłowni). „Zauważyliśmy znaczną poprawę elastyczności mięśni dolnej części pleców i grupy tylnej mięśni uda”, twierdzi Porcari.



Zadaniem tych mięśni jest prostowanie bioder i napinanie kolan, a przy okazji stabilizacja kręgosłupa i miednicy. Gdy tylne mięśnie uda są napięte, kurczą się i skracają, co powoduje uczucie dyskomfortu lub bólu. „Napięte tylne mięśnie uda powodują pochylenie miednicy do tyłu, co dodatkowo przeciąża mięśnie dolnej części kręgosłupa i powoduje ból”, wyjaśnia Porcari. Czy chcesz czuć takie napięcie podczas biegania, robienia przysiadów, czy nawet podnoszenia torby z zakupami? Nie sądzę.