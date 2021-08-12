Rodzeństwo Joel i Georgia Palmer i ich nieheteronormatywna społeczność twórcza

Spędzacie ze sobą więcej czasu niż typowe rodzeństwo, zajmujecie się modelingiem i razem pracujecie. Jakie silne cechy znajdujecie w sobie nawzajem, by kontynuować wspólną pracę?



Joel: myślę, że Georgia i ja rozpoznajemy swoje talenty, a potem wdrażamy je w życie podczas realizacji projektów. Georgia jest jedną z moich muz. To daje nam przestrzeń, by się razem rozwijać na wiele różnych sposobów i motywować wzajemnie do podejmowania różnych wyzwań. Teraz, na przykład, Georgia próbuje swoich sił jako aktorka, prawda?



Georgia: tak, robię pierwsze kroki jako aktorka i didżejka.



Joel: niedługo pojawi się niezwykły film krótkometrażowy z jej udziałem. Myślę, że jesteśmy dla siebie nawzajem przepustką do nowego świata. Jeśli chcecie poznać naszą wspólną moc, obejrzyjcie nas na scenie. Występ Georgii jako modelki oglądam jak dzieło sztuki.



Georgia: sposób poruszania się zaczerpnęłam od Ciebie.



Mam wrażenie, że taniec, muzyka i styl mają wpływ na Waszą pracę, tożsamość i sposób wyrażania siebie. Czy możecie o tym opowiedzieć?



Joel: nasza współpraca jest taka bliska i silna, bo opracowaliśmy ten szczególny styl ruchu jako rodzina. W młodości nauka tańca była ważną częścią mojego życia. Jeśli chodzi o styl, lubię wymieniać się ubraniami i nawiązywać do strojów Czarnych Panter, punka i afro-punka. To zabawa z różnymi aspektami i czasami jest bardzo odważna.



Georgia: to zależy od tego, jaką postać chcesz grać danego dnia. Nasza społeczność odnalazła się w nocnym życiu w Londynie. Jesteśmy grupą artystów, kreatywnych osób o różnej płci, seksualności, różnych cechach. [Klub] to dla nas bezpieczna przystań i sposób na socjalizację. Wspólna cecha, za którą jesteśmy wdzięczni, to miłość do muzyki, tańca, ruchu, mody i stylu.



Oboje określacie siebie jako osoby queer, co stanowi dodatkowy wymiar Waszej relacji i wspólnej drogi jako twórców o pochodzeniu mieszanym. Co dla Was oznacza osobowość queer?



Georgia: określam siebie jako osobę queer, bo jestem w społeczności takich osób. Moi przyjaciele są queer, taki też jest mój język i ludzie, których wspieram.



Joel: dla mnie queer to wolny umysł. Nie każda osoba queer musi być homoseksualna. Teraz nadszedł czas, gdy każdy artysta, utalentowana osoba czy model, może być oryginalny i w pełni sobą, również dzięki mediom społecznościowym.



Georgia: tak, w pełni czuję moje ciało i mam wrażenie, że mogę się poruszać, być abstrakcyjna i grać różne osoby. Ciągle dowiaduję się czegoś nowego o sobie.



Joel: nigdy nie byliśmy typowymi modelami. Zawsze otwarcie się wyróżniam, jestem queer i nie zamierzam tego zmieniać dla nikogo. Musieliśmy się nawzajem motywować, przypominać sobie, że chcemy inspirować inne, młodsze osoby. Jeśli my to możemy zrobić, to może to ty też. Dzięki takiemu myśleniu jestem dyrektorem kreatywnym, a nie tylko modelem. Mogę tworzyć świat i przestrzeń dla osób, które poczują się ich częścią, a nie tylko twarzą. Możemy robić więcej, możemy otwierać nowe możliwości.