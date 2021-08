Rodzeństwo Joel i Georgia Palmer i ich nieheteronormatywna społeczność twórcza

Oboje braliście udział w protestach Black Lives Matter w Londynie. Czego dowiedzieliście się o sobie i jaki to miało wpływ na Waszą osobowość i kreatywność?



Joel: podczas marszów zdaliśmy sobie sprawę, że mamy moc, by przezwyciężyć problemy. Zobaczyliśmy sposoby, by pokazać światu, że to się dzieje i jest to bezpieczne miejsce. Ten cały ruch był bardzo interesujący, bo część naszej rodziny nie wspierała nas. Dowiedzieliśmy się, że rasizm systemowy ma miejsce w naszej rodzinie. Odcięcie się od niej było dosyć smutne.



Chcieliśmy zrobić test, aby poznać nasze dziedzictwo na głębszym poziomie. Całe życie nam powtarzano, że jesteśmy pół-Jamajczykami i pół-Anglikami, ale okazało się, że mamy również korzenie południowoamerykańskie, kongijskie i benińskie.



Georgia: ten ruch zbliżył nas do siebie i powinniśmy byli już wcześniej o tym rozmawiać.



Czym jest dla Was siła grupy, szczególnie w kontekście bycia osobami o pochodzeniu mieszanym i członkami społeczności queer?



Joel: nasza społeczność to grupa osób podobnie myślących i wolnomyślicieli. Twórcy queer są mniejszością i to nas łączy. Każdy jest indywidualnością i stąd czerpiemy siłę.



Zawsze znajdujemy prawdziwą inspirację w naszym kręgu osób. Inspirujemy siebie nawzajem. A gdy kolejna osoba dołączy do naszego, mówimy, że jest prawdziwą gwiazdą na swój własny sposób.



W jaki sposób motywowaliście się wzajemnie w tym wyjątkowym, rewolucyjnym czasie? Jak proces tworzenia musiał się zmienić?



Joel: oglądaliśmy animacje, 3D, obrazy cyfrowe, spędzaliśmy czas ze współlokatorami. Mieszkamy w hali magazynowej z niesamowitą przestrzenią – projektanci, fotografowie i scenografowie. Bardzo nam brakowało klubów, więc w weekendy budowaliśmy parkiet i zapraszaliśmy sąsiadów.



Georgia: to był czas, by spojrzeć w siebie i kreować. Na szczęście mieliśmy przestrzeń, by to zrobić.



Joel: teraz mamy więcej energii do pracy i innych zajęć. To nas połączyło w tym wymagającym czasie.



Jakie inne sfery życia Was pasjonują?



Georgia: zależy mi na akceptacji, różnorodności i większych szansach dla mniejszości. Znam wiele kobiet trans i czarnoskórych, modelki plus size, które nie są wybierane do sesji zdjęciowych. Chcę stworzyć kreatywną przestrzeń, gdzie będzie można omówić rozwój kariery i zwiększyć świadomość.



Joel: zdecydowanie prawa osób trans – musimy w pełni doceniać tę społeczność. To dzięki niej istnieją środowiska gejowskie i queer. Myślę, że moja osobista droga, od wcześniej młodości, o której rozmawialiśmy, polegała na wykorzystaniu platformy do zdobycia doświadczenia, pieniędzy i obfitości. Teraz możemy ich użyć do tych rzeczy, o które walczyliśmy.