Jako osoba zarządzająca zespołem Atlanta Dream Renee może działać na kompletnie innym poziomie. Jej celem jest rozpoczęcie nowej ery w koszykówce kobiet – takiej, w której czarna sportsmenka będąca osobą LGBTQ+ może jednocześnie stać na czele zespołu oraz ruchu społecznego. W tym celu powołała do życia Renee’s Run, amatorską ligę koszykarską kobiet w Atlancie, w stanie Georgia, aby wzmocnić koszykarską społeczność kobiet w tym mieście i przekazać piłkę kolejnemu pokoleniu sportsmenek. Dla wielu kobiet, od zawodniczek amatorek po byłe profesjonalne koszykarki, Renee’s Run to przestrzeń, w której mogą się nawzajem wspierać, spotykać i rozwijać. „Pracujemy razem i razem coś tworzymy. To moje cele” – mówi Renee.



W świecie, w którym sportowcy oceniani są wyłącznie przez pryzmat swoich osiągnięć na parkiecie, Renee pokazuje, że czasami to nasza pozaboiskowa aktywność sprawia, że gra zmienia się na lepsze. „Poświęciłam swoje życie koszykówce, ponieważ kocham ten sport. Czułam też, że jest to dla mnie przestrzeń, w której mogę robić wiele rzeczy. Każde kolejne działanie poszczególnych osób pcha nas do przodu. Nie musi być to akt protestu. Może być to cokolwiek. Chodzi o tworzenie”.