Regulacja wewnętrznego zegara, by lepiej spać i mieć więcej energii

„Znaczące skrócenie rytmu dobowego sprawia, że produkcja melatoniny, która odpowiada za wprowadzanie organizmu w fazę snu, następuje o wiele wcześniej, co prowadzi do tego, że zaczynasz wcześniej czuć zmęczenie”, wyjaśnia doktor Partch. „W związku z tym budzisz się, zanim dzień się jeszcze zaczął”.



Niezależnie od tego, czy Twój zegar wewnętrzny ma skrócony, czy wydłużony rytm, nie musisz pozwalać mu dyktować, jak ma wyglądać Twój dzień. „Tryb życia, w szczególności to, kiedy trenujesz i jesz, może być modyfikowany w celu zmiany czasu zegara wewnętrznego tak, aby najlepsza forma przychodziła wcześniej lub później, w zależności od postawionego sobie celu”, wyjaśnia doktor Karyn Esser, wykładowczyni i wicedyrektor programowy Instytutu Miologii Uniwersytetu Florydzkiego, jeden z głównych badaczy zajmujących się związkiem między rytmem dobowym i mięśniami szkieletowymi.



Badania na temat powiązań między naszym zegarem wewnętrznym a treningiem są nadal w toku. Ale jeżeli już około godziny 20 czujesz, że nie masz siły, prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie trening popołudniowy, bo to właśnie ćwiczenia mogą zmienić sposób działania naszego zegara wewnętrznego i tym samym opóźnić produkcję melatoniny – wyjaśnia doktor Esser. Jeżeli zaś masz problemy z zasypianiem przed północą, poranna sesja treningowa, najlepiej ćwiczenia na świeżym powietrzu, zsynchronizuje Twój rytm dobowy tak, że zasypianie nastąpi wcześniej. „Dobre jest to, że zegar wewnętrzny naszych mięśni bardzo szybko reaguje na ćwiczenia i dopasowuje się do harmonogramu treningu, który wprowadzasz, tym samym dostosowując mięśnie do zmian czasowych. Dzięki temu przystosowaniu mięśnie działają wydajniej, co prowadzi do tego, że możemy osiągać podobne lub lepsze wyniki”, zaznacza Karyn Esser.



Niezależnie od tego, w jakim rytmie bije Twój wewnętrzny zegar, śniadanie, obiad i kolację należy jeść w ciągu 10-godzinnego okresu, który w miarę możliwości powinien być zbieżny z czasem, gdy na niebie świeci słońce – dodaje doktor Partch. Działanie naturalnego światła zaraz po przebudzeniu i ograniczanie elektronicznych źródeł światła (np. z telefonu, telewizora i laptopa) po zmroku pomaga zminimalizować występowanie zaburzeń produkcji melatoniny.



„Jest jeszcze wiele rzeczy, których nie odkryliśmy, ale wiedza, że każdy z nas ma swój wewnętrzny zegar regulujący rytm dobowy, jest fascynująca”, zaznacza doktor Partch. Im większą uwagę zwracamy na nasz zegar wewnętrzny, tym bardziej prawdopodobne jest, że będziemy mogli mieć więcej kontroli nad tym, o której godzinie się budzimy, jemy, trenujemy i śpimy – bez względu na to, co robimy z naszym czasem.