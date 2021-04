Rozwijanie bardziej pozytywnego nastawienia według psycholożki klinicznej Alii Crum

Twoje myśli kształtują Twoją rzeczywistość. To założenie stojące za efektem placebo – kliniczna psycholożka dr Alia Crum poświęciła lata, zajmując się tym zagadnieniem jako kierowniczka badań w Mind & Body Lab na Uniwersytecie Stanforda. W tym odcinku podcastu „Trained” opowiada jego gospodarzowi, Ryanowi Flaherty’emu, jak można zastosować efekt placebo w różnych obszarach życia – konieczna jest do tego świadomość czynników, które wpływają na nasze nastawienie. Dzięki jej badaniom i wskazówkom dowiemy się, jak zmienić swój sposób myślenia – dotyczący intensywnych treningów, zdrowego jedzenia czy niespodziewanych wyzwań – i sprawić, że wszystko stanie się przyjemniejsze, a my będziemy mniej się stresować i pewnie kroczyć do przodu.