Jak zachować uważność – radzi psycholog sportowy Graham Betchart

Czasem zarówno w sporcie, jak i w życiu albo skupiamy się na przeszłości, albo martwimy tym, co jeszcze się nie wydarzyło. Zdaniem Grahama Betcharta, autora książek, psychologa sportowego i specjalisty ds. przygotowania mentalnego, który trenował najlepszych zawodników NBA, to nasza umiejętność skoncentrowania się na chwili obecnej ma największe znaczenie w dążeniu do doskonałości. W tym odcinku „Trained” Betchart i Ryan Flaherty, starszy dyrektor ds. wydajności w Nike, rozmawiają o tym, jak oprócz trenowania swojego ciała dla większej siły, szybkości i zwinności możemy wytrenować swój umysł, by umieć koncentrować się na „tu i teraz”. Betchart opowiada o szybkich technikach medytacyjnych, które pomagają w skupieniu, zdradza, która statystyka jest faktycznie ważna, i tłumaczy, że jeśli naprawdę chcemy wygrywać, musimy przestać myśleć o wygrywaniu.