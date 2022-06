Tam, gdzie toczy się gra: przyszłość breakdance

Demba Ndiaye, 24 lata, mówi, że zainteresował się tym sportem po tym, jak chodził do kafejki oglądać filmy z breakdance’em. Dzięki tym filmom oraz samodzielnym treningom bez muzyki na boisku do koszykówki nauczył się podstaw. Pewnego dnia w 2019 roku Xavier zobaczył ćwiczącego Dembę i zaprosił go do ekipy Power Crew.



Breakdance robi się coraz popularniejszy w Dakarze już od lat 80., gdy na fali programów z francuskiej telewizji i muzycznych suwenirów przywożonych ze Stanów Zjednoczonych do senegalskiej kultury wkroczył hip-hop. Obecnie w większość dni lokalni mieszkańcy zbierają się w mieście, aby oglądać występy ekip, takich jak Power Crew. Okoliczne dzieciaki czekają cierpliwie z boku, licząc na wskazówki od profesjonalistów dotyczące np. stania na głowie.