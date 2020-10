Poznaj Jawahir „JJ” Roble, pierwszą sędzinę z Wielkiej Brytanii noszącą hidżab

Khadija: Dlaczego chciałaś zostać sędziną?



JJ: Gdy po raz pierwszy poproszono mnie o sędziowanie, nigdy nie myślałam, że się tym zajmę. Zobaczyłam jednak, jak reagują na mnie małe dziewczęta. Były zaskoczone, że sędziuje im kobieta, ale doceniały to. To mnie przekonało. Później zaczęłam trenować dorosłych i robić bardziej wymagające rzeczy.



Khadija: Kogo wolisz trenować? Starsze dzieci czy nas?



JJ: Po prostu lubię prowadzić treningi piłkarskie. Większą satysfakcję daje mi trenowanie młodszych osób, ponieważ wiem, że mnie doceniacie i bardziej lubicie piłkę dzięki tym zajęciom. Dorośli są bardziej ukształtowani – wiedzą, co chcą robić. Jeśli chodzi o Was, staram się prowadzić Was w dobrym kierunku i zaszczepiać w Was miłość do tego sportu.