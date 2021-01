Koszykówka to sport globalny, ale jej uliczna odmiana ma bardziej lokalny wydźwięk. Paryż ma swój własny, żywiołowy styl gry i to właśnie chciał przekazać 23-letni filmowiec Lamine Conté, znany jako Mister Pvris, gdy zaczął dokumentować koszykarskie życie swojego miasta. Lamine nie tylko nagrywał filmy zza boiska, ale też brał czynny udział w grze. Filmował spontaniczne spotkania graczy z całego Paryża, kameralne i autentyczne chwile, rejestrując dźwięki, energię i styl gry paryskich koszykarzy, co razem dało efekt w postaci surowego portretu społeczności tworzonej przez ulicznych graczy.



Podczas przerwy pomiędzy spotkaniami na boisku Stalingrad w 19. dzielnicy Lamine odpoczywa na ławce w parku nieopodal. Naszą rozmowę co chwila przerywają zawodnicy i przechodnie, którzy zatrzymują się, by się z nim przywitać. Potem zaczyna się kolejny mecz i Lamine znów znika.