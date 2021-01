Poznaj francuskiego szermierza Meddy'ego Elice'a

Zarówno szermierka, jak i Paryż uważane są za bardzo eleganckie i stylowe. Jakie znaczenie ma dla Ciebie styl?

Uwielbiam szermierkę właśnie za to, że jest tak stylowa, a dzięki życiu w Paryżu jeszcze bardziej polubiłem swój własny styl. Gdy przyjechałem tu z Indii Zachodnich, musiałem go zmienić. Lubię to, co przystępne i piękne. Kocham chodzić na wystawy dzieł sztuki lub fotografii, by zobaczyć coś nowego i ćwiczyć spostrzegawczość.