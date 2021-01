Podcast „Trained”: Jonah Kest o jodze, sporcie i rodzinie

Trener Nike Master Trainer i instruktor jogi Jonah Kest pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach w zakresie jogi – jego ojciec i wuj pomogli przystosować ten system do czasów współczesnych. Jednak jak wielu z nas Jonah jako nastolatek wolał grać w koszykówkę. W tym odcinku podcastu „Trained” rozmawia z Ryanem Flahertym o tym, co sprawiło, że zainteresował się jogą i jak jego miłość do sportu pomogła stworzyć styl jogi odpowiedni dla każdego. Mówi też, dlaczego powinniśmy stawiać sumienność przed intensywnością i jak takie podejście może nam pomóc w codziennym życiu.