Przedstawiamy klub piłkarski Paris Alesia

Ferhat chce, aby piłka nożna odgrywała tę samą rolę w życiu dzieci z jego społeczności. W ciągu ostatnich sześciu lat liczba trenujących w Paris Alésia FC zwiększyła się z 80 do ponad 700. W ostatnim sezonie uruchomili specjalny program skierowany do dziewcząt w wieku 12 lat i młodszych, który jest prowadzony wyłącznie przez trenerki. „Piłka nożna łączy ludzi i daje cenne życiowe lekcje” – mówi. Sam odebrał swoją na boisku.



„Piłka nożna ożywiła ten stadion. Zmieniła życie wielu dzieci. Moje również” – mówi Ferhat. „Piłka nożna to sposób na wyrażanie siebie. Wszystkim naszym podopiecznym mówimy, że będą mogli się tu rozwijać”.



W naszej nowej serii „Coś z niczego” pokażemy osoby z całego świata, które wiedzą, że dzięki piłce nożnej i innym sportom są w stanie zmieniać na lepsze swoje społeczności.



Zobacz trzeci odcinek i przeczytaj, co mają do powiedzenia ludzie tworzący Paris Alésia FC. Pamiętaj też o poprzednich odcinkach o Hackney Wick FC i Fitzroy Lions SC.