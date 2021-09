Ponad chmurami: boiska na dachach w Hongkongu

Boisko Siu Hei – budowanie więzi

Gdy członkowie zespołu One Bite po raz pierwszy odwiedzili to miejsce, zobaczyli, że znajdujące się na dwóch poziomach boiska są nie tylko zapuszczone, ale również odseparowane – dolne i górne boisko oddzielały barierki. Pierwszym zadaniem była więc funkcjonalna transformacja, czyli otworzenie przestrzeni i dodanie miejsc siedzących umożliwiających użytkownikom swobodne przemieszczanie się między boiskami. Następnie projektanci skupili się na wielofunkcyjności przestrzeni oraz dostosowaniu jej do potrzeb ludzi niezależnie od wieku. Boiska znajdują się na dachu budynku zamieszkiwanego przez osoby zarówno młode, jak i starsze, o różnych zainteresowaniach, projektanci postanowili maksymalnie wykorzystać powierzchnię i umieścić na niej ścieżki spacerowe, opony do wspinania się, boiska do koszykówki oraz plac zabaw zachęcający dzieci do kreatywnego ruchu. Aby mieć pewność, że wszystkie oznaczenia na boiskach są prawidłowe i spełniają koszykarskie wymogi, Melody i reszta zespołu skontaktowali się z lokalną organizacją Hong Kong Playground Association, która udzieliła im niezbędnych wskazówek.