Ponad chmurami: boiska na dachach w Hongkongu

W szkole Melody Siu miała twardy orzech do zgryzienia: uwielbiała przedmioty ścisłe tak samo jak sztukę. W końcu zdecydowała się na jedno i drugie. „Naturalnym połączeniem tych dwóch dziedzin wydaje się architektura” – mówi o obranej ścieżce zawodowej.



Dziś – jako starsza architektka w One Bite Design Studio w Hongkongu – Melody codziennie łączy sztukę i naukę. Przez jej biurko przechodzą różnorodne projekty dotyczące przestrzeni publicznej – od spokojnych herbaciarni, przez tętniące życiem hotelowe lobby, po boiska do koszykówki na dachach budynków w okolicy mieszkań komunalnych.



Przy każdym projekcie trzeba uwzględniać inne czynniki. Gdy Melody razem ze swoim zespołem po raz pierwszy zabierali się za przeprojektowanie boiska do koszykówki, musieli uczyć się tego w praktyce. Ukończenie czterech takich projektów pozwoliło im określić kilka przydatnych reguł. Popatrz na nie jak na poradnik dotyczący projektowania obiektów sportowych:



Trwałość. Jeśli chodzi o przestrzenie publiczne, estetyka nie ma wielkiej wartości, jeśli nie idzie w parze z trwałością. „Musisz wybrać odpowiedni kolor bazowy dla boiska, aby farba nie ścierała się szybko ani nie powstawały na niej ślady” – mówi Melody.





Jeśli chodzi o przestrzenie publiczne, estetyka nie ma wielkiej wartości, jeśli nie idzie w parze z trwałością. „Musisz wybrać odpowiedni kolor bazowy dla boiska, aby farba nie ścierała się szybko ani nie powstawały na niej ślady” – mówi Melody. Wydajne wykorzystanie przestrzeni. W Hongkongu koszykówka jest tak popularna, że gracze często muszą czekać nawet godzinę, aby rozegrać mecz. Im więcej boisk będzie zaprojektowanych jako część placów zabaw, tym więcej osób będzie mogło grać.





W Hongkongu koszykówka jest tak popularna, że gracze często muszą czekać nawet godzinę, aby rozegrać mecz. Im więcej boisk będzie zaprojektowanych jako część placów zabaw, tym więcej osób będzie mogło grać. Współpraca ze społecznościami. Aby maksymalnie wykorzystać zalety boiska, należy zaprojektować je według określonych specyfikacji. Melody i jej zespół nie byli ekspertami od koszykówki, gdy zaczynali te projekty, dlatego poprosili o pomoc osoby, które znały się na rzeczy.





Aby maksymalnie wykorzystać zalety boiska, należy zaprojektować je według określonych specyfikacji. Melody i jej zespół nie byli ekspertami od koszykówki, gdy zaczynali te projekty, dlatego poprosili o pomoc osoby, które znały się na rzeczy. Praca z dostępnymi zasobami. Renowacja istniejącego obszaru to zupełnie coś innego niż zaczynanie od początku. Kreatywne podejście do problemów i zaakceptowanie ograniczeń to kluczowe kwestie.



Zobacz powyższy film, aby dowiedzieć się, jak projektanci, sportowcy i miłośnicy koszykówki wspólnie odnawiają publiczne boiska w całym Hongkongu. Poniżej możesz zapoznać się z ich ostatnimi projektami – które są również świetnymi miejscami do gry w kosza.