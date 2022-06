Wang Qing to breakdancerka o ruchach jak z bajki

Wang Qing nie odniosła sukcesu z dnia na dzień. Na początku taniec był dla niej formą zwykłego treningu i dopiero po dziesięciu latach odnalazła swój rytm i zakochała się w tej dyscyplinie sportu. „Z czasem taniec mi się trochę znudził. Zauważyłam, że ruchy taneczne, które wykonywałam w swoich filmikach, to odtwarzanie tego, co robili inni breakdancerzy” – opowiada. „Moje najlepsze przejścia były po prostu zaczerpnięte od innych tancerzy. Nie tworzyłam nic oryginalnego – można było przewidzieć każdy kolejny ruch, który wykonam”.



Wang chce wyrażać swój styl również za pomocą wyglądu. Swoje długie włosy nosi luźno rozpuszczone, co ma dla niej również znaczenie metaforyczne. „Najważniejsze, to mieć swój własny styl. Nie chodzi o to, by nauczyć się doskonale wykonywać jakiś konkretny ruch, który zrobił już ktoś inny” – wyjaśnia. Wang Qing uważa, że taką kreatywność można osiągnąć, jeśli wkłada się w dużo pracy w trening. „Trenuję jak sportsmenka, by móc wyrazić siebie za pomocą sztuki”.