Wang Qing to breakdancerka o ruchach jak z bajki

Wang Qing jest wzorem do naśladowania dla innych młodych breakdancerek z Chin. Jakie ma dla nich rady? Najważniejsze, to wyrażać siebie. „Lubię myśleć o tańcu, jak o sposobie wyrażania siebie w artystyczny sposób” – twierdzi breakdancerka. Sama uważa się za „cichą i pracowitą studentkę”, której breakdance pomaga wpuścić innych do jej wewnętrznego świata pulsującego energią. „Tak sobie teraz myślę, że jako dziecko nie byłam aż tak bardzo introwertyczna – po prostu dopiero breakdance dał mi możliwość wyrażenia tego, kim naprawdę jestem”.



W 2019 roku Wang Qing została zaproszona do dołączenia do czołowej grupy breakdance'owej Green Panda, z którą jak dotąd wygrała dziesięć pojedynków tanecznych. Tancerka odnalazła swój taneczny rytm i ugruntowuje swoją pozycję jednej z najlepszych breakdancerek w Chinach, mając nadzieję, że uda jej się reprezentować swój kraj podczas największych zawodów świata. „W Wielkiej Księdze Tao jest pewien werset: »Woda jest płynna, miękka i uległa, ale potrafi zetrzeć skałę, która jest twarda i nieustępliwa«” – wyjaśnia Wang. „Chodzi o to, że nawet jeśli coś jest delikatne, nie oznacza, że jest słabsze lub gorsze. To strategia opierania się i pokonywania trudności, która pomogła zwyciężyć wielu breakdancerkom”.