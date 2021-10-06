Wang Qing to breakdancerka o ruchach jak z bajki

Oto breakdancerka o ruchach jak z bajki
Sportowcy*
Zobacz, jak jedna z najlepszych breakdancerek w Chinach łączy naukę ze sztuką.
Wang Qing w studiach Green Panda w Pekinie.
Każdego ranka Wang Qing jest gotowa do tańca. Składa swój materac i odkłada go na bok, by zrobić miejsce na parkiecie w kolorze fuksji. Staje przed ścianą z lustrem i włącza muzykę. To już nie jest jej pokój, ale prawdziwe studio tańca.
W świecie breakdance'u Wang Qing jest jednocześnie mistrzynią i anomalią. Jest nie tylko doskonałą tancerką – jedną z najlepszych w Chinach – ale też studentką, która chce zrobić doktorat z chińskiego folkloru. Wiedzę poszerza, wplatając elementy bajki i gawędy w swoje ruchy taneczne.
„Postanowiłam studiować folklor, bo jako dziewczynka uwielbiałam czytać bajki” – opowiada Wang. „Słuchając opowieści innych, możemy lepiej ich zrozumieć oraz zobaczyć, w jaki sposób widzą i odczuwają otaczający ich świat”.
Na scenie Wang opowiada swoje historie za pomocą hipnotyzujących choreografii, które mają jasny przekaz i konstrukcję. Występowała już jako Zixia, wróżka z XVI-wiecznej chińskiej legendy, a ostatnio dołączyła do swoich układów elementy zaczerpnięte ze starożytnych sztuk walki. „Jest w tym coś bardzo wyjątkowego, gdy kobieta wykonuje obroty lub dynamiczne ruchy albo przyjmuje pozycję smoka lub węża” – wyjaśnia. „To ważne, gdy główną postacią filmów kung-fu jest kobieta”.
„Jest w tym coś bardzo wyjątkowego, gdy kobieta wykonuje obroty lub dynamiczne ruchy albo przyjmuje pozycję smoka lub węża”.
W Chinach nie ma zbyt wielu breakdancerek. To taniec zdominowany przez mężczyzn, a Wang dodaje jej elegancji. Breakdance ma zadebiutować jako dyscyplina olimpijska w 2024 roku i Wang ma nadzieję, że jej unikatowy styl pomoże jej się zakwalifikować do największych zawodów świata. Breakdance to rodzaj tańca, który polega na poruszaniu się blisko podłoża na ugiętych kolanach. Mocny gorset mięśniowy i dynamiczność ruchów to podstawa. Jednak Wang Qing porusza się w niezwykle płynny, delikatny i lekki sposób. „Breakdancerzy zwykle tańczą dość agresywnie, ruszają się jak lwy lub tygrysy” – mówi Wang. „Oczywiście możesz ich naśladować, ale możesz też stworzyć swój własny, bardziej kobiecy styl inspirowany ruchami królika lub kota”.
„Trenuję jak sportsmenka, by móc wyrazić siebie za pomocą sztuki”.
Wang Qing nie odniosła sukcesu z dnia na dzień. Na początku taniec był dla niej formą zwykłego treningu i dopiero po dziesięciu latach odnalazła swój rytm i zakochała się w tej dyscyplinie sportu. „Z czasem taniec mi się trochę znudził. Zauważyłam, że ruchy taneczne, które wykonywałam w swoich filmikach, to odtwarzanie tego, co robili inni breakdancerzy” – opowiada. „Moje najlepsze przejścia były po prostu zaczerpnięte od innych tancerzy. Nie tworzyłam nic oryginalnego – można było przewidzieć każdy kolejny ruch, który wykonam”.
Wang chce wyrażać swój styl również za pomocą wyglądu. Swoje długie włosy nosi luźno rozpuszczone, co ma dla niej również znaczenie metaforyczne. „Najważniejsze, to mieć swój własny styl. Nie chodzi o to, by nauczyć się doskonale wykonywać jakiś konkretny ruch, który zrobił już ktoś inny” – wyjaśnia. Wang Qing uważa, że taką kreatywność można osiągnąć, jeśli wkłada się w dużo pracy w trening. „Trenuję jak sportsmenka, by móc wyrazić siebie za pomocą sztuki”.
„Breakdance dał mi możliwość wyrażenia tego, kim naprawdę jestem”.
Wang Qing jest wzorem do naśladowania dla innych młodych breakdancerek z Chin. Jakie ma dla nich rady? Najważniejsze, to wyrażać siebie. „Lubię myśleć o tańcu, jak o sposobie wyrażania siebie w artystyczny sposób” – twierdzi breakdancerka. Sama uważa się za „cichą i pracowitą studentkę”, której breakdance pomaga wpuścić innych do jej wewnętrznego świata pulsującego energią. „Tak sobie teraz myślę, że jako dziecko nie byłam aż tak bardzo introwertyczna – po prostu dopiero breakdance dał mi możliwość wyrażenia tego, kim naprawdę jestem”.
W 2019 roku Wang Qing została zaproszona do dołączenia do czołowej grupy breakdance'owej Green Panda, z którą jak dotąd wygrała dziesięć pojedynków tanecznych. Tancerka odnalazła swój taneczny rytm i ugruntowuje swoją pozycję jednej z najlepszych breakdancerek w Chinach, mając nadzieję, że uda jej się reprezentować swój kraj podczas największych zawodów świata. „W Wielkiej Księdze Tao jest pewien werset: »Woda jest płynna, miękka i uległa, ale potrafi zetrzeć skałę, która jest twarda i nieustępliwa«” – wyjaśnia Wang. „Chodzi o to, że nawet jeśli coś jest delikatne, nie oznacza, że jest słabsze lub gorsze. To strategia opierania się i pokonywania trudności, która pomogła zwyciężyć wielu breakdancerkom”.
Film: KC
Zdjęcia: Yuyang Liu
Tekst: Clarissa Wei
Materiał przygotowano: lipiec 2021 r.