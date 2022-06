The Kinjaz to rodzina ninja ruchu

Nazwa grupy w błyskotliwy sposób łączy to, co jest dla jej członków najważniejsze. „»Kin« oznacza rodzinę. To jednak również rdzeń greckiego słowa oznaczającego ruch, od niego pochodzi słowo »kinetyczny«. Nazwa Kinjaz wzięła się więc od tego, że jesteśmy rodziną ninja ruchu” – wyjaśnia Mike.



„Naszym wspólnym celem jest dbanie o bliskich za wszelką cenę. Wspieramy się i inspirujemy, aby w jak największym stopniu wykorzystać nasz kolektywny potencjał” – mówi Anthony Lee.



Poczucie wspólnego celu jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę to, ile różnych przedsięwzięć firmują swoją marką: mają linię ubrań, firmę zajmującą się organizacją wydarzeń, a nawet fabrykę makaronu. Jednak elementem łączącym wszystkie te działalności jest taniec.



„Wielką wartość ma dla mnie to, że gdy jesteśmy zestresowani, mamy przestrzeń, w której możemy potańczyć, posłuchać dobrej muzyki i po prostu dobrze się bawić” – mówi Vinh Nguyen. „Dzięki temu przypominamy sobie, dlaczego to robimy. Jesteśmy tu dla innych osób i naszej miłości do tańca”.