The Kinjaz to rodzina ninja ruchu

„Jesteśmy rodziną ninja ruchu”
Sportowcy*
Dowiedz się, jak dbanie o więzi rodzinne pozwala tej ekipie tanecznej trzymać się razem.
Współzałożyciel Kinjaz Mike Song i reszta ekipy w centrum Los Angeles.
Za każdym razem, gdy Kinjaz spotykają się ze sobą, witają się subtelnym gestem symbolizującym ich więź jako członków ekipy tanecznej oraz długoletnich przyjaciół. Gest ten polega na złączeniu dwóch palców i skierowaniu ich ku górze. W przypadku kilku członków grupy, którzy byli także jej założycielami, podczas wykonywania gestu można dostrzec jednakowe tatuaże na ich palcach – symbol tego, że należą do jednej rodziny. „Wszystko to reprezentuje ideę wspólnego dążenia do tego samego celu” – mówi Mike Song.
Siedząc na podłodze w sali prób w centrum Los Angeles, założyciele grupy wspominają drogę, którą przeszli razem przez lata. Grupa powstała w 2010 roku i szybko zyskała rozpoznawalność dzięki ogólnokrajowej telewizji, w której członkowie prezentowali swoje skomplikowane układy. „Na początku chodziło wyłącznie o zabawę. Spotykaliśmy się na grillu i po prostu robiliśmy nasze małe pokazy” – mówi Mike. „Teraz jesteśmy globalną marką”.
„Naszym wspólnym celem jest dbanie o bliskich za wszelką cenę”.
Nazwa grupy w błyskotliwy sposób łączy to, co jest dla jej członków najważniejsze. „»Kin« oznacza rodzinę. To jednak również rdzeń greckiego słowa oznaczającego ruch, od niego pochodzi słowo »kinetyczny«. Nazwa Kinjaz wzięła się więc od tego, że jesteśmy rodziną ninja ruchu” – wyjaśnia Mike.
„Naszym wspólnym celem jest dbanie o bliskich za wszelką cenę. Wspieramy się i inspirujemy, aby w jak największym stopniu wykorzystać nasz kolektywny potencjał” – mówi Anthony Lee.
Poczucie wspólnego celu jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę to, ile różnych przedsięwzięć firmują swoją marką: mają linię ubrań, firmę zajmującą się organizacją wydarzeń, a nawet fabrykę makaronu. Jednak elementem łączącym wszystkie te działalności jest taniec.
„Wielką wartość ma dla mnie to, że gdy jesteśmy zestresowani, mamy przestrzeń, w której możemy potańczyć, posłuchać dobrej muzyki i po prostu dobrze się bawić” – mówi Vinh Nguyen. „Dzięki temu przypominamy sobie, dlaczego to robimy. Jesteśmy tu dla innych osób i naszej miłości do tańca”.
„Taniec wykracza poza jakiekolwiek granice i łączy ludzi”.
Nieustannie rosnąca popularność grupy w internecie oraz występy na żywo pozwalają jej członkom włączyć w to wszystko elementy opowiadania historii, które budują ich więź z widownią i zachęcają ją do ruchu. „Taniec wykracza poza jakiekolwiek granice, niezależnie od tego, czy są nimi normy płciowe, orientacja seksualna, narodowość, pochodzenie etniczne czy język” – mówi Anthony. „Taniec łączy ludzi”.
„Taniec to jeden z najstarszych sportów w historii. Istnieje uniwersalna więź z tańcem, którą ma w sobie każdy z nas” – opowiada Ben Chung. „Małe dziecko słyszy muzykę i zaczyna podskakiwać. Na drugim biegunie znajduje się natomiast breakdance, który w 2024 roku po raz pierwszy będzie obecny na Igrzyskach Olimpijskich. Taniec to bardzo pojemna kategoria”.
„Co więcej, jest to najłatwiej dostępny sport” – mówi Addy Chan. „W przeciwieństwie do innych sportów, w których potrzebujesz wielu różnych środków, pieniędzy na sprzęt czy boiska lub basenu, świat tańca jest otwarty dla wszystkich”.
I to niezależnie od typu ciała. „W wielu sportach musisz mieć określoną budowę ciała” – mówi Mike. „Wyjątkowe w tańcu jest to, że Twoim narzędziem jest po prostu ciało, które masz. Może masz bardzo szczupłą sylwetkę, która nie sprawdza się w innych sportach, ale gdy zaczynasz tańczyć, zdajesz sobie sprawę, że Twoje ciało jest luźne jak makaron i możesz to wykorzystać. Ktoś inny może czuć skrępowanie, ponieważ ma duże nogi, a potem odkrywa, że dzięki temu łatwiej jest zachować równowagę i zaczyna to wykorzystywać”.
Jaki będzie więc kolejny ruch ze strony Kinjaz? Cóż, przez ostatnie trzy lata pracowali „w cieniu” nad tajemniczym projektem razem z Nike, który już niedługo ujrzy światło dzienne.
Wideo: Aimee Hoffman
Zdjęcia: Thalia Gochez
Tekst: Dan Rookwood
Materiał przygotowano: lipiec 2021 r.