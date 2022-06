Mr. YouTube prezentuje ruchy taneczne na dobre samopoczucie

Zdecydowanie nie brakuje mu energii i pewności siebie – ma ich tak dużo, że spokojnie może się nimi dzielić. „Jestem bardzo pewny siebie i chcę dawać innym przykład” – opowiada podczas zajęć tanecznych z litefeet w studiu tańca w centrum Los Angeles. „Pewność siebie to klucz do sukcesu”.



Takie podejście nie ma nic wspólnego z arogancją – chodzi raczej o świadomość własnych możliwości. Charyzma Switza przyciąga do niego ludzi i motywuje ich do ruchu. „Niektóre kroki taneczne wyglądają świetnie, ale są tak skomplikowane, że boisz się ich spróbować” – mówi. „Chcę, żeby mój styl był uniwersalny i dostępny dla wszystkich. Lubię patrzeć, jak ludzie pokonują swoje ograniczenia”.