Mr. YouTube prezentuje ruchy taneczne na dobre samopoczucie

Sportowcy*

Jak król tańca litefeet dzieli się dobrą energią

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2021
Czas czytania: 4 min
Mr. YouTube prezentuje ruchy taneczne na dobre samopoczucie

Mr. YouTube pokazuje swoje ruchy taneczne w stylu litefeet w centrum Los Angeles.

„Zatrzymajcie się na chwilę” – mówi Switz (czyt. słis), a w całym studiu tańca zapada cisza. „No dobra, lecimy z tym. To oczywiście ja, jedyny w swoim rodzaju Mr. YouTube prosto z Bronksu w Nowym Jorku!”

Nikt nie potrafi przedstawić Mr. YouTube'a lepiej niż on sam. Switzon Haney, znany jako Switz, to taneczny samouk i samozwańczy król litefeet, czyli stylu tańca zapoczątkowanego w Harlemie i Bronksie na początku tego milenium. Switz uważa się za pierwszego tancerza, który zyskał popularność na YouTube – stąd też jego ksywka.

„Jestem bardzo pewny siebie i chcę dawać innym przykład”.

Mr. YouTube prezentuje ruchy taneczne na dobre samopoczucie
Mr. YouTube prezentuje ruchy taneczne na dobre samopoczucie

Zdecydowanie nie brakuje mu energii i pewności siebie – ma ich tak dużo, że spokojnie może się nimi dzielić. „Jestem bardzo pewny siebie i chcę dawać innym przykład” – opowiada podczas zajęć tanecznych z litefeet w studiu tańca w centrum Los Angeles. „Pewność siebie to klucz do sukcesu”.

Takie podejście nie ma nic wspólnego z arogancją – chodzi raczej o świadomość własnych możliwości. Charyzma Switza przyciąga do niego ludzi i motywuje ich do ruchu. „Niektóre kroki taneczne wyglądają świetnie, ale są tak skomplikowane, że boisz się ich spróbować” – mówi. „Chcę, żeby mój styl był uniwersalny i dostępny dla wszystkich. Lubię patrzeć, jak ludzie pokonują swoje ograniczenia”.

Na czym tak naprawdę polega styl Mr. YouTube'a? Litefeet przede wszystkim kojarzy się z pokazami tanecznymi w nowojorskim metrze.

Styl ten polega na zwinnej pracy nóg oraz wykonywaniu trików z różnymi przedmiotami, takimi jak czapka czy buty (np. zrzucanie buta i zakładanie go z powrotem). Triki nie zawsze wychodzą, ale Mr. YouTube się tym zupełnie nie przejmuje. Nie chodzi o to, by być doskonałym, tylko o wyzbycie się strachu przed porażką i czerpanie radości z wyrażania siebie. Dlatego tancerze litefeet tak mocno się wspierają i głośno dopingują podczas pokazów.

Mr. YouTube prezentuje ruchy taneczne na dobre samopoczucie
Mr. YouTube prezentuje ruchy taneczne na dobre samopoczucie

„Pozytywna energia, którą dajesz innym, zawsze do Ciebie wraca”.

Mr. YouTube przyznaje, że to pozytywne podejście do życia, które z takim zacięciem reprezentuje, nie przyszło mu łatwo. „Wychowała mnie ulica, pochodzę z trudnego środowiska” – mówi, a jego głos nagle nabiera powagi. „Wszędzie było bardzo dużo negatywnej energii”.

W ciężkich chwilach pomaga mu taniec, a za jego pośrednictwem Switz wspiera też innych. „Tańcząc, daję ujście energii. Dzięki temu umiem przetrwać trudne momenty. Taniec jest dobry zarówno dla mojego zdrowia psychicznego i samopoczucia, jak i kondycji fizycznej. Ma działanie terapeutyczne. Dbaj o swój umysł, ciało i ducha. I pamiętaj, że pozytywna energia, którą dajesz innym, zawsze do Ciebie wraca”.

Mr. YouTube prezentuje ruchy taneczne na dobre samopoczucie
Mr. YouTube prezentuje ruchy taneczne na dobre samopoczucie

Pora na kolejne zajęcia taneczne i dawkę dobrej energii. Twarz Mr. YouTube'a znów promienieje. „Mam dla Was kolejną zwariowaną historię…” Była tak zwariowana, że lepiej nie będziemy jej tutaj streszczać.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tańcu? Dodaj go do swoich zainteresowań w profilu członka w aplikacji Nike.

Mr. YouTube prezentuje ruchy taneczne na dobre samopoczucie

Wideo: Aimee Hoffman
Zdjęcia: Thalia Gochez
Tekst: Dan Rookwood

Materiał przygotowano: lipiec 2021 r.

Data pierwszej publikacji: 17 września 2021