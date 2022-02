Nike Trainer Joe Holder na temat swojego podejścia do zdrowia

Od chwili, gdy Joe Holder rozpoczął swoją karierę, jego innowacyjne strategie treningowe cieszą się popularnością zarówno wśród kierowników wysokiego szczebla, jak i supermodelek. Ten trener Nike nie stał się jednak jedną z najbardziej wpływowych osób w branży, dlatego że na liście jego klientów znajduje się wiele gwiazd. Doszedł do tego miejsca, kwestionując zastane reguły i starając się, aby fitness stawał się coraz bardziej przystępny oraz inkluzywny. W tym odcinku Joe dołącza do prowadzącej Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć, jak jego słynna filozofia, System Ocho, pozwala nam dbać o siebie, dzięki czemu możemy lepiej troszczyć się o innych. Mówi nam też, dlaczego przynależność do „Plant-Based Gang” ani trochę go nie ogranicza oraz dlaczego krótkie treningi to dobre wyjście dla każdego. Ponadto szczerze opowiada o tym, co nie podoba mu się w świecie fitnessu, oraz o tym, w jaki sposób prosta zmiana nastawiania może pomóc nam w osiąganiu celów. Podejście Joe pokazuje, że droga do zdrowia i dobrej formy fizycznej wcale nie jest aż tak wyboista. To również dowód na to, że nasz rozwój może zainspirować innych do tego samego.