Zdaniem Nicole Snell: jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas samotnej podróży

Strach przed samotnym wyjazdem, a nawet wieczornym wyjściem na spacer jest dobrze znany każdemu, a szczególnie kobietom i osobom o różnym kolorze skóry. Nicole Snell, ekspertka ds. samoobrony i dyrektorka generalna Girls Fight Back, doskonale zna to uczucie. Jednak jej chęć do aktywności w pojedynkę okazała się silniejsza, co skłoniło ją do podjęcia działań, które zmieniły jej życie. Spędziła setki godzin na treningu samoobrony, który przygotował ją nie tylko w sposób fizyczny, ale i mentalny do tego, jak rozpoznać zagrożenie i przejąć kontrolę nad szybko zmieniającą się sytuacją. Teraz to Nicole edukuje w tej kwestii innych, szczególnie osoby z mniejszości etnicznych. W tym odcinku Nicole dołącza do naszej prowadzącej Jaclyn Byrer i opowiada o tym, dlaczego samoobrona to coś więcej niż klasyczny kopniak między nogi, że nie musisz być mistrzem karate, by umieć się bronić, i że samotne podróżowanie to wspaniałe doświadczenie, z którego nie musisz rezygnować.