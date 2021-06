Nasza gra: tenis uliczny na Barbadosie

Dale Clarke (44 lata)

– założyciel i dyrektor naczelny stowarzyszenia profesjonalnego tenisa ulicznego

Dale prowadzi działania, by ugruntować pozycję tego sportu na dwóch płaszczyznach. Chce, by był on uprawiany w ramach zajęć w lokalnych szkołach i w ośrodkach treningowych dla dzieci, a także dąży do tego, by tenis uliczny został uznany za dyscyplinę sportu również poza Barbadosem.



Dale ciężko pracuje nad tym, by znaleźć sponsorów, którzy będą finansować organizowane przez niego rozgrywki, tak aby zawodnicy mogli grać w blasku reflektorów przed liczną widownią. Na wyspie powoli raczkuje liga profesjonalnych zawodników. Kilku z nich Clarke zabrał do USA i na Filipiny, by reprezentowali Barbados podczas międzynarodowych rozgrywek pokazowych.