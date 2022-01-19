Nasza gra: tenis uliczny na Barbadosie

Tenis uliczny powstał w latach 30. XX wieku jako odpowiedź lokalnych mieszkańców na społeczno-ekonomiczne bariery, które nie pozwalały im grać w tradycyjnego tenisa. Gdy wyspa zdobyła niepodległość od Anglii w 1966 roku, pozostało wiele angielskich tradycji takich właśnie jak tenis czy krykiet.



Postkolonialne społeczeństwo było podzielone rasowo i społecznie. „Uliczny tenis był postrzegany jako sport dla ubogich” – wyjaśnia Dale Clarke, który kieruje stowarzyszeniem profesjonalnego tenisa ulicznego. „Jest to jednak nasz rodzimy sport, dlatego każdy mieszkaniec Barbadosu powinien mieć go we krwi”.



Przez lata w tenisa ulicznego grano przede wszystkim w biedniejszych dzielnicach, ale teraz jest on popularny na całej wyspie. „To wspaniałe, że w prawie każdym środowisku jest ktoś, kto uprawia ten sport” – mówi Dale. „Ta dyscyplina pięknie się rozwija. Ludzie malują boiska farbami. To wspaniale, że tak wiele osób wybiera właśnie tę aktywność, by utrzymać kondycję”.