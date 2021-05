Nastoletni twórcy zmieniają muzykę i świat mody

Deba, a jak wygląda Twoja droga – kobiety z Bliskiego Wchodu, nawołującej do reprezentacji osób podobnych do Ciebie w branży kreatywnej?



Deba: Jednym z najważniejszych powodów, dla których zdecydowałam się robić to wszystko, było to, że kiedy dorastałam, nie widziałam w sieci nikogo z Kurdystanu czy Bliskiego Wschodu, kto wykonywałby taką pracę jak moja. I nie chodzi tu tylko o mnie, bo wiele moich koleżanek też uważało, że nie ma nikogo, kto by je reprezentował. To było naprawdę przygnębiające. Byłyśmy młodymi dziewczynami, a za wzór stawiano nam kobiety z jasnymi włosami i niebieskimi oczami, wyobrażające ten zachodni ideał piękna, który tak naprawdę nie istnieje w rzeczywistości. To szaleństwo. To było kompletnie bez sensu.



Musimy mieć w naszej branży więcej wzorców piękna. Widzę, że obecnie świat mody staje się bardziej zróżnicowany, ale dotyczy to tylko tej strony, po której ja jestem – osób zajmujących się modelingiem i castingiem. Następny krok to produkcja. Niemal wszyscy ludzie poza obiektywem mają biały kolor skóry. Nie pójdziemy naprzód, jeśli będzie nam wystarczało to, że fajnie jest mieć na zdjęciach na przykład 12 czarnoskórych osób. Jakie to ma znaczenie, jeśli cały zespół zajmujący się produkcją jest biały? Autentyczna reprezentacja nie może dotyczyć tylko osób zajmujących się stroną wizualną. Musi obejmować absolutnie wszystkich.



W jaki sposób Wasze działania zmieniają dziedziny, którymi się zajmujecie, czyli muzykę i modeling?



Tom: W moim przypadku jest tak, że albo się to kocha, albo nienawidzi. Niektórzy powiedzą: „Co to w ogóle za muzyka? Kiedyś to była muzyka”. Inni stwierdzą: „Rany, to jest genialne. Nigdy wcześniej nic takiego nie słyszałem”. W porządku, nigdy wcześniej nie było nic takiego. Dla jednych osób to będzie plus, a dla innych minus. Moja muzyka to dobry temat do rozmów, lubię słuchać opinii na jej temat. Zawsze zostawiam ludziom miejsce na samodzielną decyzję, co ona dla nich znaczy.



Deba: U mnie bywa różnie. Coraz więcej młodych dziewczyn dziękuje mi za to, co robię. To jest piękne. I dla mnie to jedyny powód, dla którego staram się wprowadzać zmiany.



Tom: Tak, Deba jest kompletnie zwariowana na tym punkcie. Ciągle mi powtarza: „Gdyby tylko było więcej dziewczyn z bardzo bujnymi włosami albo grubymi brwiami, kiedy byłam młodsza. Takich, z którymi mogłabym się utożsamić”. A potem pokazuje mi komentarz albo wiadomość od dziewczyny, która pisze: „Nigdy nie lubiłam moich krzaczastych brwi, a teraz czuję, że mogę je zaakceptować”. To niesamowite, że Deba robi takie rzeczy dla innych ludzi.



Deba: Jeśli tylko uda mi się sprawić, że kolejna dziewczyna będzie zadowolona ze swojego wyglądu, uznam, że zrobiłam niesamowitą rzecz. I nie chodzi tylko o to, jak się prezentuję, ale o moje dziedzictwo. Kiedyś nazywano mnie terrorystką. Wołano na mnie goryl albo Chewbacca. To bardzo bolało, słyszeć takie okropne rzeczy tylko dlatego, że mam trochę więcej włosów na ramionach czy coś w tym stylu. Ale chcę, żeby dziewczyny wychodziły z takich doświadczeń silniejsze.