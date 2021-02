Siostry Naomi i Mari Osaka opowiadają o wspólnym dorastaniu

Rozwój, pasja i rywalizacja na korcie tenisowym pogłębiły relację między Naomi Osaką i jej starszą siostrą Mari. Po raz pierwszy, kiedy grały przeciw sobie, i teraz, gdy – jak mówi Naomi – mają innych przeciwników.



„Moja siostra mnie napędza” – twierdzi 23-letnia Naomi. „Kiedy byłyśmy małe, Mari ogrywała mnie każdego dnia i wydaje mi się, że to w dużym stopniu uformowało moją skłonność do współzawodniczenia. Po prostu sprawiło, że chciałam zwyciężać w każdym meczu”.



Siostry, jak wiele innych osób, w tym roku spędziły dużo czasu razem. Kiedy nastąpiła przerwa w wyjazdach, obie szukały sposobów na to, jak trenować w domu, i pracowały nad wspólnymi projektami artystycznymi.



„Naomi bierze w swoje ręce więcej spraw, niż mogłabym przypuszczać” – mówi 24-letnia Mari. „Ciągle widzę w niej młodszą siostrę, a ona tak naprawdę jest bizneswoman”.



W tym filmie zawodowe tenisistki rozmawiają o tym, jak obecny czas wpłynął na ich relację i jak coraz więcej uczą się o sobie poza kortem.