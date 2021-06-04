Theland Kicknosway biega dla siebie i swojej społeczności

Theland regularnie uczestniczy w tańcach plemiennych, uroczystościach celebrujących kulturę, które można spotkać wśród wielu rdzennych narodów. Tancerze są przebrani w kolorowe stroje i wykonują różne ruchy taneczne do pieśni łączących tradycyjne i współczesne melodie. Theland już od młodego wieku brał w nich czynny udział w Ontario i Quebecu. Zresztą on i jego rodzice regularnie angażują się w tzw. „powwow trail”, serii weekendowych wydarzeń kulturalnych, w których rdzenni mieszkańcy biorą udział przez cały rok.

„Zamierzam kontynuować pielęgnowanie więzi z moją kulturą” – mówi Theland. „Jestem dumny z wiedzy, którą posiadam. W przyszłości będę ją przekazywał moim dzieciom i wnukom”.