Theland Kicknosway biega dla siebie i swojej społeczności

Theland zaczął pytać o dzieci z programu MMIWG2S, gdy miał 9 lat. „Gdy dorastałem, nie raz brałem udział w czuwaniu. Śpiewałem piosenki” – wspomina. „Ale tak naprawdę zastanawiałem się, dokąd idą te dzieci i co dzieje się z nimi później. Jako młody chłopak szukałem rówieśników”.



Jego ciotka Bridget jest współzałożycielką organizacji non profit pomagającej najbliższym osób, które padły ofiarą morderstwa. Theland, inspirowany innymi sportowcami, którzy wykorzystywali sport jako przestrzeń do poruszania ważnych tematów, wpadł na pewien pomysł. „Powiedziałem, że chcę przebiec Kanadę. Moja mama natychmiast ostudziła mój zapał, mówiąc, że Kanada jest ogromna. No to może by tak przejechać na rowerze Ontario? Zróbmy to i jeszcze inne rzeczy. Potem wpadliśmy na taki pomysł: pójdę spytać moją ciocię Bridget, czy mogę przybiec do niej do domu”.



W ciągu kilku lat dołączało do niego coraz więcej przyjaciół i członków rodziny. Teraz Theland planuje swój pierwszy narodowy bieg dla słusznej sprawy. „To duże wyzwanie, ale dzięki wsparciu i miłości moich ludzi uda nam się to zrobić” – mówi. Obecnie przegląda trasy i sprawdza pogodę, mając nadzieję na przebiegnięcie trasy z Vancouver do Ottawy w lecie 2021 roku. To bardzo ciężka trasa przez Góry Skaliste, rozległe zachodnie prerie i dzicz Tarczy Kanadyjskiej, ogromny rejon, który pokrywają odkryte skały prekambryjskie.