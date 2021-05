Muzułmańskie kobiety chcą odzyskać głos

Jaki wpływ na wasze podejście do swojej twórczości i działalności ma dla was, młodych muzułmanek, wasza wiara?



Zeinab: Islam uczy nas, abyśmy były rozważne, pełne empatii i pozytywnie nastawione do każdego. Każdy, kto wchodzi do meczetu, jest witany z otwartymi rękami. Moja rodzina zawsze uczyła mnie, aby nikogo nie odtrącać. Jeden z filarów Islamu, zakat, polega na obowiązku przekazywania środków na cele charytatywne – dbanie o społeczność jest więc wpisane w naszą wiarę.



Lamisa: Czytałam książkę na temat wspólnoty zrozumienia, którą dzielimy z ludźmi należącymi do różnych grup etnicznych oraz do grup marginalizowanych przez społeczeństwo. Słowa są w tym przypadku zbędne. Nie muszę tłumaczyć, czemu nie piję alkoholu, czemu rodzice chcą, abym wracała przed 21:00 i czemu nie noszę pewnych ubrań. Naprawdę dobrze czuję się z tym, że dzięki islamowi dzielę z innymi osobami tożsamość i porozumienie, których nie mogłabym znaleźć nigdzie indziej.



Poznałyście się przez Instagram, a Muslim Sisterhood było na początku kontem na tym serwisie. Zbudowałyście na tym fundamencie dużą wspólnotę wykraczającą poza granice krajów i języków. W jaki sposób zachowujecie poczucie wspólnoty w internecie, a przy tym sprawiacie, że wasze głosy są słyszane także poza nim?



Zeinab: Media społecznościowe służą nam do poznawania osób takich jak my. Ważnym momentem dla naszej internetowej społeczności była premiera naszego zina [w 2019 roku], na którą przyszło ponad 200 osób. Było świetnie – pyszne napoje, miejsce do modlitwy, ciekawi paneliści i muzułmańscy DJ-e.



Lamisa: Dostajemy tyle wsparcia, ponieważ jesteśmy autentyczne. Jesteśmy muzułmankami tworzącymi dla muzułmanek. Instagram pozwala nam obserwować życie innych osób, dzięki czemu widzimy, że są do nas podobne. To pozwala tworzyć poczucie wspólnoty niezależnie od tego, gdzie jesteśmy.



Muslim Sisterhood ma już trzy lata. W jaki sposób udało wam się zmienić nastawienie osób zarówno wśród muzułmanów, jak i osób spoza tej społeczności?



Zeinab: W naszych pracach idziemy na przekór głównemu nurtowi, promując artystów muzułmanów i muzułmanki oraz osoby o różnych kolorach skóry. Skupiamy się na osobach, które robią zdjęcia i przygotowują plan zdjęciowy, a nie tylko tych, które widać na billboardach. Tworzymy nowe możliwości dla osób o innym kolorze skóry niż biały, które nie wpisują się w normatywne i linearne struktury. Wszystko dzięki Bogu rozwija się naturalnie. Kluczowe znaczenie miało zorganizowanie warsztatów tańca brzucha, tworzenia zina i robienia kadzidełek. W ten sposób muzułmanki mogły zorganizować swoje pierwsze warsztaty.



Lamisa: Początkowo nasze zdjęcia koncentrowały się na naszym dorastaniu w Londynie, więc były zanurzone w estetyce tego miasta. Robiłyśmy je w takich miejscach jak Brick Lane czy Brixton – miejscach będących sercami społeczności i kultur, które traciły swój charakter z powodu gentryfikacji. Pozowałyśmy w sklepach halal, na rynkach i w hurtowniach. Osoby, które je prowadziły, bardzo nas wspierały. Prosiły, abyśmy oznaczyły ich na Instagramie. W zeszłym roku, gdy robiłyśmy projekt dla jednej z marek, wróciłyśmy do tej hurtowni i ponownie zrobiłyśmy tam sesję zdjęciową. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło.



Zeinab: Zaproszono nas do [brytyjskiej] telewizji Islam Channel, którą oglądają nasze rodziny. To było coś wspaniałego. Mogłyśmy dotrzeć do naszej społeczności, zwłaszcza starszych osób, i promować solidarność. Miałyśmy możliwość, aby opowiedzieć o tym, że muzułmanki oraz osoby niebinarne mają wiele twarzy. Wyszłyśmy też poza krąg osób obserwujących nas na Instagramie.