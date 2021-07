Moje otoczenie: większa głębia nurkowania dla kobiet

Tego dnia łódź wyrusza do miejsca nurkowania kilka mil od wybrzeża i tam zakotwicza. Siedząc na brzegu łodzi, goście przygotowują się do zanurzenia w głębokiej wodzie. Czuć podniecenie zmieszane z oczekiwaniem, gdy każdy zakłada kombinezon i maskę, która szczelnie osłania oczy, nos i górną wargę. Maska połączona jest z ustnikiem regulatora, który nurkowie zaciskają między zębami, co zmusza ich do oddychania przez usta. Regulator jest podłączony do zbiornika. Oddychanie może być dla większości nurków najbardziej niepokojącą częścią nurkowania. Aby temu zapobiec, Mariam skrupulatnie wyjaśnia techniki oddychania, odpowiadając na wszelkie pytania.



„Po wejściu do wody cały ciężar znika. To jest jak medytacja” – wyjaśnia Mariam. „Niczym wówczas nie różnimy się od ryb”. Badając głębiny Zatoki Perskiej, uczestnicy wyprawy znajdują tętniące życiem rafy koralowe pełne ryb i roślin. „To pozwala docenić kruchość naszych oceanów” – mówi. „Nie powinniśmy pozwolić, aby zmiany klimatyczne powstrzymały przyszłe pokolenia przed poznaniem radości z nurkowania”.