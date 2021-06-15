Moje otoczenie: większa głębia nurkowania dla kobiet

Jest tuż po wschodzie słońca w Kuwejcie, stolicy niewielkiego państwa o tej samej nazwie leżącego nad Zatoką Perską, a zawodowa kobieta nurek Mariam Al Saif rozpoczyna swój dzień od medytacji. Zanim spędzi resztę dnia pod wodą, koncentruje swoje ciało i umysł na lądzie. „W nurkowaniu chodzi o to, by płynąć naprawdę powoli – nie spieszyć się, wdychać i wydychać powietrze. Czuję, że staram się to odzwierciedlić przed rozpoczęciem nurkowania i całego dnia” – wyjaśnia 27-latka.



O 9 rano Mariam, założycielka firmy MER oferującej wyprawy nurkowe, jest już na przystani, gdzie informuje 20–30 początkujących nurków o bezpieczeństwie na łodzi i harmonogramie nurkowania na dany dzień. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią firma organizuje głównie wycieczki dla lokalnych certyfikowanych nurków i hobbystów, ale praca z początkującymi przynosi kobiecie szczególną radość i spełnienie. „Ludzie, którzy piszą do mnie wiadomości lub przychodzą na moje wyprawy i mówią, że bardzo przerażało ich nurkowanie na wodach otwartych, a teraz chcą zdobyć certyfikat, to dla mnie motywacja i napęd” – twierdzi.