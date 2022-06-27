Bra By Michaela: stylizacje ze stanikiem sportowym

Bra By Michaela

Współczesna ikona baletowego świata Michaela DePrince wkracza na scenę i przedstawia „Bra By Michaela”. W charakterystyczny, właściwy dla siebie sposób interpretuje taniec oraz podnoszoną przez nas kwestię swobody dokonywania zmian. Jej występ jest jak okrzyk, który wiele mówi o tym, jak się rozwijamy jako ludzie i stajemy się silniejszą wersją siebie.

Na potrzeby prezentacji stylizacji ze stanikiem sportowym spotykamy się z nią w Nowym Jorku. Pokazuje nam, jak można nosić staniki sportowe Nike Alate w dzień oraz wieczorową porą w okolicznościach niezwiązanych z treningiem. Jej propozycje zostały przedstawione poniżej.