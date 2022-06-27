Bra By Michaela: stylizacje ze stanikiem sportowym

Bra By Michaela
Michaela DePrince: Stylizacje ze stanikiem sportowym
Współczesna ikona baletowego świata Michaela DePrince wkracza na scenę i przedstawia „Bra By Michaela”. W charakterystyczny, właściwy dla siebie sposób interpretuje taniec oraz podnoszoną przez nas kwestię swobody dokonywania zmian. Jej występ jest jak okrzyk, który wiele mówi o tym, jak się rozwijamy jako ludzie i stajemy się silniejszą wersją siebie.
Na potrzeby prezentacji stylizacji ze stanikiem sportowym spotykamy się z nią w Nowym Jorku. Pokazuje nam, jak można nosić staniki sportowe Nike Alate w dzień oraz wieczorową porą w okolicznościach niezwiązanych z treningiem. Jej propozycje zostały przedstawione poniżej.
1. Stanik Nike Alate w kolorze białym z czarną cekinową koszulą i mini spódnicą
„Typowa sytuacja – wybierasz się na randkę w ciągu dnia i przymierzasz połowę rzeczy z szafy, by w końcu trafić na coś odpowiedniego, co będzie tym idealnym wyborem. Właśnie takie mam odczucie w stosunku do tej stylizacji. Podoba mi się, że wygląda tak naturalnie i swobodnie. Taniec też tak wygląda, choć wszystkie kroki są dokładnie wyćwiczone. Stanik Nike Alate w kolorze białym cudownie kontrastuje z moją skórą oraz czarną cekinową koszulą i spódnicą mini. Świetnie, że mogę nosić ten stanik na różne sposoby: jako koszulkę o skróconym kroju albo pod zapiętą na guziki koszulą tak, że jest on widoczny”.
2. Stanik Nike Alate w kolorze czarnym z białymi jeansami i trenczem
„Często zdarza mi się tańczyć na ulicy. Idąc drogą, po prostu ćwiczę ręce. Fajnie, że stanik Nike Alate zapewnia mi większą swobodę ruchu niż inne staniki sportowe. Ta stylizacja była świetna. Podobało mi się połączenie klasyki z nowoczesnością wyrażone przez czerń (stanik) oraz biel (jeansy i trencz). Doskonałą równowagę pozwala mi osiągnąć wszystko to, co sprawia, że jest mi wygodnie, a jednocześnie daje mi poczucie siły. Jeśli czuję się trochę niepewnie, z chęcią wkładam na siebie coś, co zwiększa moją wiarę we własne możliwości i poprawia mój nastrój. Mówię o stylizacji, dzięki której czuję się silna i mogłabym zabłysnąć na każdym spotkaniu”.
3. Stanik Nike Alate w kolorze czarnym ze skórzanymi spodniami i czerwoną koszulą
„Gdy skompletowałam tę stylizację, w pewnym sensie w ogóle zapomniałam, że stanik Nike Alate można również założyć na trening. Połączenie koszulki o skróconym kroju ze skórzanymi spodniami wyglądało bardzo seksownie, co niesamowicie mi się spodobało. Czułam się w tym zestawie znakomicie. Było mi też bardzo wygodnie. Czerwony akcent w postaci koszuli, a także buty na platformie nadały całości radosny styl. Chętnie wyszłabym w tym stroju do fajnego klubu z przyjaciółkami. Chodzi mi o taki lokal, do którego wchodzi się przez kuchnię jakiegoś nierzucającego się w oczy miejsca. Na tyłach są drzwi do klubu, w którym gra się dobrą muzykę, więc od pierwszych chwil nogi rwą się do tańca”.