Meksykańska rugbystka María Pruijn nie odpowiada stereotypom

Najczęstszą reakcją jest szok – niekoniecznie negatywny. Większość osób jest po prostu zaskoczona, bo ten sport nie jest zbyt popularny, zwłaszcza wśród dziewcząt. Mam szczęście, że moi rodzice wspierali mnie od samego początku. Znam dziewczyny, które miały z tym problemy, ponieważ ich ojcowie mówili im, że to sport dla mężczyzn.



Zauważyłam jednak, że większość osób ma wrażenie, że nie mam odpowiedniego ciała do gry w rugby. Wydaje im się, że połamią mnie w połowie boiska. Gdy zaczynasz grać, zdajesz sobie jednak sprawę, że żaden typ ciała sam w sobie nie jest utrudnieniem. Praktycznie każdy może dopasować się do gry na jednej z pozycji, jeśli tylko trenuje wystarczająco ciężko i we właściwy sposób.