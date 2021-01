Meksykańska rugbystka María Pruijn nie odpowiada stereotypom

To boisko twojego zespołu?

Miałyśmy wcześniej inne boiska, ale teraz trenujemy na tym. Nie jest idealne, tak naprawdę to kawałek pola przystosowany do gry w rugby. Nie mamy tu trawy ani szatni na torby czy sprzęt. Było jednak najtańsze i możemy trenować na nim każdego dnia. Znajduje się także w bezpiecznej okolicy, do której mamy dobry dojazd. Jako że jesteśmy drużyną kobiet, ważne jest dla nas to, abyśmy czuły się bezpieczne podczas powrotu i nie musiały chodzić za długo w ciemnościach w drodze do metra. Co do dzisiejszego deszczu… cóż, patrzymy na jasne strony tej sytuacji. Gdy mamy mecz na trawiastej nawierzchni, a pogoda dopisuje, mówimy sobie, że pójdzie nam jak z płatka. Zwykle trenujemy w o wiele gorszych warunkach.