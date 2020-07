Lepszy sen oznacza lepszą formę podczas biegu następnego dnia

Być może nie biegasz zawodowo, ale i tak spędzasz prawie jedną trzecią doby, trenując. A przynajmniej tak powinno być.



„Sen trwający od siedmiu do dziewięciu godzin to najlepsze narzędzie treningowe i szansa na naładowanie baterii przed treningiem” – mówi dr Cheri Mah, lekarka i naukowiec w centrum badawczym Human Performance Center na Uniwersytecie Kalifornijskim oraz członkini Nike Performance Council specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących snu i poprawy wyników najlepszych sportowców. „Możesz podładować baterię do 60%, śpiąc sześć godzin, ale szybko zabraknie Ci energii” – wyjaśnia dr Mah. „Możesz jednak co noc ładować ją w 80, 90 lub nawet 100%. Dopiero wtedy zobaczysz, na co naprawdę Cię stać”.



„Jeśli zrezygnujesz z tych godzin snu, możesz zapomnieć o dobrych wynikach” – twierdzi Mah. Oto przykłady, które podaje:



1. Twój umysł będzie reagował wolniej. Funkcjonowanie bez snu przez 24 godziny jest porównywalne, zarówno jeśli chodzi o funkcje poznawcze, jak i motoryczne, do posiadania 1 promila alkoholu we krwi – to więcej niż wynosi dopuszczalny limit podczas jazdy samochodem.



2. Spada Twoja odporność. Spanie maksymalnie sześć godzin przez dłuższy czas sprawia, że prawdopodobieństwo złapania przeziębienia wzrasta czterokrotnie względem sytuacji, w której śpisz minimum siedem godzin.



3. Możesz przybrać na wadze.Chroniczny brak snu wpływa na wytwarzanie leptyny i greliny, hormonów odpowiedzialnych za kontrolowanie głodu. To z kolei może sprawić, że będziesz częściej sięgać po produkty zawierające więcej cukrów i nasyconych tłuszczów.



Jeszcze gorszy obraz malują aktualne badania prowadzone przez dr Mah, na które szczególną uwagę powinni zwrócić sportowcy. Wynika z nich, że za mała ilość snu przez wiele dni negatywne wpływa na koordynację ruchów i sprawność fizyczną. „Oczywiście ma to wpływ na nasze wyniki sportowe, ale nie tylko na nie. Brak snu zwiększa też ryzyko odniesienia kontuzji” – tłumaczy.



Biorąc to wszystko pod uwagę, ciężko nie zadać sobie pytania, dlaczego 70% dorosłych w Stanach Zjednoczonych nie śpi odpowiednio długo. „Odpowiedź jest prosta: wysypianie się – podobnie jak regularne ćwiczenie i prawidłowe odżywianie się – nie jest łatwe” – mówi Mah.