Boisko w Gajnicach w Chorwacji

Pochmurny wieczór na robotniczym osiedlu Gajnice w Chorwacji. Niewielki tłum kręci się przy boisku do koszykówki. Ich sylwetki oświetla lekkie, żółte światło, a ich cienie padają na wysokie bloki znajdujące się obok boiska. Białe taksówki podjeżdżają i odjeżdżają, a za ogrodzeniem widać zbliżający się pociąg – rytmiczne uderzanie kół o tory tworzy ścieżkę dźwiękową nadającą miejscu wyjątkowy klimat.



Boisko Taxi jest słynne w całej dzielnicy Gajnice. To jej duma oraz nieformalne centrum, w którym ludzie spotykają się, aby posiedzieć i porozmawiać, ale przede wszystkim – aby pograć w koszykówkę. Zapada zmrok, światło słabnie, a asfalt staje się coraz ciemniejszy. Nikomu się jednak nie spieszy, słychać stare dowcipy, trwają rozmowy o wszystkim i o niczym. Trzeba nadrobić zaległości. Wielu zawodników przyszło tu na piechotę z pobliskich osiedli lub przyjechało prosto z pracy, a w stroje do gry przebrało się w samochodach.



„Ok, zaczynamy” – słychać niski głos w języku chorwackim.