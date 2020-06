Boisko w Gajnicach w Chorwacji

To słynne w miejscowości Gajnice boisko Taxi – jej duma i nieformalne centrum. To właśnie tam ludzie spotykają się, aby posiedzieć i porozmawiać, ale przede wszystkim – aby pograć w koszykówkę. Zapada zmrok, światło słabnie, a asfalt staje się coraz ciemniejszy. Nikomu się jednak nie spieszy, słychać stare dowcipy, trwają rozmowy o wszystkim i o niczym. Trzeba nadrobić zaległości. Wielu zawodników przyszło tu na piechotę z pobliskich mieszkań lub przyjechało prosto z pracy, a w stroje do gry przebrało się w samochodach.