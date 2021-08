Boisko w Castel Volturno we Włoszech

Nagle robi się ruch. Z pobliskiego vana wysypuje się grupka dzieci i rusza w stronę boiska. To miejsce stało się domem szkółki koszykarskiej Tam Tam, grają tu niezależnie od pogody. Po tym, jak Castel Volturno opuścili zamożni mieszkańcy, sprowadziło się tu wielu migrantów – w dużej części z Nigerii – którzy szukali schronienia w każdym dostępnym miejscu – czasami nawet w grożących zawaleniem budynkach, których pełno w mieście. Mająca charakter non profit szkółka, założona i prowadzona przez mieszkającego w okolicy wolontariusza Massima Antonellego, zapewnia dzieciom ze społeczności migrantów miejsce, w którym mogą rozwijać swoje pasje. A to boisko to po prostu fantastyczne miejsce do gry w koszykówkę. „Uwielbiam tu grać, gdy słychać szum fal” – mówi 12-letnia Cinzia Orobor. „Pobliskie morze sprawia, że powietrze jest świeższe”.