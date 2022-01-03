Dra Jennifer Heisz wyjaśnia, w jaki sposób ćwiczenia poprawiają zdrowie psychiczne

Podcast „Trained”: miniseria poświęcona zdrowiu psychicznemu – rozmowa z dr. Jennifer Heisz
Coaching
Ta neuronaukowczyni przeszła długą drogę od prowadzenia siędzącego trybu życia do ukończenia zawodów Ironman. Dowiedz się, w jaki sposób jej badania na temat zdrowia psychicznego i aktywności fizycznej zmotywowały ją do działania.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Gdy dra Jennifer Heisz decydowała się na udział w zawodach Ironman, nie robiła tego dla poklasku. Po latach badań nad tym, jak ćwiczenia pomagają w walce z niepokojem i depresją, chciała poczuć te korzyści na własnej skórze. Wtedy nadeszła pandemia, z powodu której zamknięto jej laboratorium i siłownie, a zawody odwołano. Postanowiła jednak stawić czoła piętrzącemu się stresowi i niepewności – zorganizowała swój własny wyścig Ironman i ukończyła go samodzielnie. Podczas tego wszystkiego odkryła pandemiczny paradoks: zdrowie psychiczne motywuje nas do ćwiczeń, a jednocześnie stanowi przeszkodę w ich rozpoczęciu. W tym odcinku, pierwszym z trzyczęściowej serii poświęconej zdrowiu psychicznemu, dra Heisz dołącza do prowadzącej Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć o tym, co robić, gdy niepokój sprawia, że nie mamy ochoty na ruch. Ma też dla nas przyspieszony kurs, dzięki któremu dowiemy się, co dzieje się w naszym mózgu i naszym ciele, gdy doświadczamy uczucia niepokoju, stresu lub depresji; pokazuje nam także, w jaki sposób ruch pozwala pokonać te symptomy. Opowiadając o swojej naukowej drodze i sportowej przygodzie, pokazuje nam, że aby wzmocnić swój mózg, nie trzeba startować w zawodach Ironman – wystarczy mała dawka ruchu każdego dnia.
„W ćwiczeniach piękne jest to, że czujesz się dobrze po każdym treningu, nawet mało intensywnym… Dzieje się tak, ponieważ substancje neurochemiczne dosłownie zalewają Twój mózg”.
– dra Jennifer Heisz
kierowniczka NeuroFit Lab oraz autorka książki Move the Body, Heal the Mind
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.