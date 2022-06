Dra Jennifer Heisz wyjaśnia, w jaki sposób ćwiczenia poprawiają zdrowie psychiczne

Gdy dra Jennifer Heisz decydowała się na udział w zawodach Ironman, nie robiła tego dla poklasku. Po latach badań nad tym, jak ćwiczenia pomagają w walce z niepokojem i depresją, chciała poczuć te korzyści na własnej skórze. Wtedy nadeszła pandemia, z powodu której zamknięto jej laboratorium i siłownie, a zawody odwołano. Postanowiła jednak stawić czoła piętrzącemu się stresowi i niepewności – zorganizowała swój własny wyścig Ironman i ukończyła go samodzielnie. Podczas tego wszystkiego odkryła pandemiczny paradoks: zdrowie psychiczne motywuje nas do ćwiczeń, a jednocześnie stanowi przeszkodę w ich rozpoczęciu. W tym odcinku, pierwszym z trzyczęściowej serii poświęconej zdrowiu psychicznemu, dra Heisz dołącza do prowadzącej Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć o tym, co robić, gdy niepokój sprawia, że nie mamy ochoty na ruch. Ma też dla nas przyspieszony kurs, dzięki któremu dowiemy się, co dzieje się w naszym mózgu i naszym ciele, gdy doświadczamy uczucia niepokoju, stresu lub depresji; pokazuje nam także, w jaki sposób ruch pozwala pokonać te symptomy. Opowiadając o swojej naukowej drodze i sportowej przygodzie, pokazuje nam, że aby wzmocnić swój mózg, nie trzeba startować w zawodach Ironman – wystarczy mała dawka ruchu każdego dnia.