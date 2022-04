Jak zmiany klimatu wpływają na sport zdaniem sportowczyni i eksperta

Co wspólnego mają ze sobą czołowy biolog konserwatorski i legendarna maratonka? Pasję, którą jest środowisko. W tym odcinku prowadząca Jaclyn Byrer łączy te dwie unikalne perspektywy, aby opowiedzieć historię jednego celu: troszczenia się o planetę, abyśmy wszyscy mogli na niej żyć i się rozwijać. W pierwszej kolejności M. Sanjayan, naukowiec i dyrektor generalny Conservation International, przedstawia obecny stan klimatu. Wyjaśnia, dlaczego zmiany zachodzące w środowisku mają wpływ na sportowców – niezależnie od tego, jaki sport uprawiają i gdzie trenują. Mówi również o wpływie naszych decyzji związanych z odżywianiem, a także o prostych krokach, które musimy wykonać, aby zadbać o przyszłość. Następnie długoletnia sportsmenka Nike Joan Benoit Samuelson ze szczegółami opowiada o tym, jak dekady biegania zmusiły ją do przystosowania się do oddychania zanieczyszczonym powietrzem i radzenia sobie z nieprzewidywalną pogodą, a także zainspirowały ją do dołączenia do lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy klimatu. Oboje mówią o tym, jak z nadzieją patrzą na aktywności na świeżym powietrzu, oraz o tym, w jaki sposób każdy z nas może dołączyć do biegu w kierunku powstrzymania katastrofy klimatycznej.