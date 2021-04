Jak taniec tworzy więzi

Taniec może być niezwykle potężnym i osobistym sposobem wyrażania siebie. Czy możecie opisać nam swoje pierwsze wspomnienia o tańcu, związanych z tym emocjach i czynnikach, które zachęciły Was do uczynienia z tego zawodu?



Fatou: Zaczęłam tańczyć, ponieważ tak trudno było mi właściwie wyrazić to, co myślałam lub co chciałam powiedzieć. Było więc mi łatwiej, kiedy słyszałam piosenkę i muzykę, z którą naprawdę mogłam poczuć więź, żeby wyrazić siebie.



Mette: To była podróż, podczas której próbowałam znaleźć to, co mi najbardziej odpowiada. Nigdy nie myślałam, że to stanie się tym, czym się stało. Doprowadziło mnie to do przeprowadzki zagranicę, znalezienia innej perspektywy, do zrozumienia mojej kobiecości, kim jestem jako kobieta i jak chcę żyć.



Elise: Moja mama zawsze opowiadała historie, że kiedy miała już mnie dość, sadzała mnie na środku pokoju i kazała oglądać teledyski, a ja próbowałam naśladować ruchy z ekranu. Wiem, że Fatou miała tak samo – uśmiecha się, bo to pamięta. Ma to również podłoże kulturalne, bo moja rodzina pochodzi z Karaibów, a tam taniec jest prawie językiem miłości. Moja rodzina uwielbia puszczać muzykę z płyt winylowych i tańczyć. Myślę więc, że moje pierwsze wspomnienie to właśnie wspólny taniec z rodziną. Potem po prostu tańczyłam, aż doszłam do punktu, w którym pomyślałam: „Wow, to może stać się moją pracą”.