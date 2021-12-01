Jak taniec tworzy więzi

Czy mogłybyście opowiedzieć trochę o różnicy między tańcem indywidualnym i grupowym?



Mette: Każda z nas działa indywidualnie, ale największą siłę mamy jako zespół. Samodzielne tańczenie jest dość nudne. Jest pusto. Jak wymienić się z kimś pomysłami? Jak się rozwijać? Jak się inspirować? To błogosławieństwo móc współpracować z takimi dziewczynami, które ciągle tylko otwierają dla Ciebie nowe możliwości i dają Ci opinie z zewnątrz.



Elise: Mam wrażenie, że wszystkie rozumiemy, jak bardzo jest to wymagające i co można zrobić samodzielnie. Być może to tylko moje odczucie, ale mam wrażenie, że wszyscy przez to przechodzimy w mniejszym lub większym stopniu, ponieważ to nasze ciała są dziełem. Ty jesteś dziełem. Zawsze pokazujesz swoje zewnętrzne i wewnętrzne „ja”.



Fatou: Żywimy się również energią, więc jest duża różnica w ćwiczeniu samodzielnie i w grupie. Po prostu czuje się wtedy, jak każdego uczestnika cieszy trening i taniec.



W jaki sposób wpłynęły na to ostatnie miesiące, kiedy nie można wspólnie się ruszać i tańczyć jak zazwyczaj?



Mette: Miałam szczęście, że mam takie współlokatorki. Właściwie to tańczyłam z różnymi ludźmi. Tak więc nie odczułam tego jakoś mocno, ale wiem, że ludzie mają z tymi problem. Nie mogą się wyrazić. Dla niektórych to całe życie: treningi, zajęcia. To jest to, czym się zajmują, a tu nagle koniec. To musi negatywnie wpływać na duszę. Samodzielnie tańczenie daje frajdę tylko przez krótki czas.



Elise: Nie możesz poczuć nastroju nauczyciela ani osoby, która pokazuje kroki. Nie czujesz energii. Czasami potrzebne są małe wskazówki, których nauczyciele nie mogą dać, bo Cię nie widzą. Jest to trochę bardziej jednostronne. Lubię być w pomieszczeniu pełnym ludzi. Lubię się rozejrzeć i czuć inspirację. Wspaniale jest móc tańczyć z moimi dwoma współlokatorkami, ale zdecydowanie brakuje mi tańca w grupie 30–40 osób i po prostu patrzeć, jak wszyscy idziemy trenować i spocić się z wysiłku. Większość z nas nie radzi sobie z tym dobrze, bo to trudne. Naprawdę wtedy trenujemy, a ja bardzo za tym tęsknię.