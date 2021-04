Jak sport pomaga zawodnikom przeżyć żałobę po stracie ukochanej osoby

Odpowiedź:

Przykro mi, KORT. To wielka strata.



Dzięki swojej mamie jesteś tym, kim jesteś. Bycie tenisistką jest tego ważnym elementem.



Nie ma nic złego w opłakiwaniu tej straty. Mam nadzieję, że to wiesz. Normalne jest też to, że nie chcesz teraz grać w tenisa, bo wszystko się tak bardzo zmieniło. Zmiana jest prawie zawsze niewygodna.



Dwa lata temu sama doświadczyłam innego rodzaju straty. Poroniłam i było to dla mnie naprawdę trudne. Miałam duże nadzieje związane z tą ciążą. Wiem, że to nie to samo, ale wyobrażam sobie, że kiedy w młodości tracisz rodzica, możesz również odczuwać brak nadziei. Ma się wiele wspólnych planów i nagle ta osoba odchodzi.



Nie odeszła ona jednak całkowicie, prawda? Wciąż jest obecna w Twoim sercu i w ten sposób nadal Cię wspiera.





Też jestem mamą – mam 5-letniego synka i nowo narodzoną córeczkę – wiem, że gdyby coś mi się stało, chciałabym, aby moje dzieci szły naprzód. Kiedy myślisz o mamie, zastanów się, czego chciałaby dla Ciebie. Z Twojej historii wynika, że mama uwielbiała być częścią Twojego sportowego życia i patrzeć, jak grasz. Jeśli to prawda, czerp z tego motywację, aby przeć dalej. Niech miłość do mamy rozpali Twój wewnętrzny ogień. Wiesz, że możesz uczcić jej pamięć rozgromieniem kogoś na korcie? Wierzę, że to by jej się spodobało. Skup się tylko na tym.



Może to zabrzmi dziwnie, ale czasami myślę o tym, co moja mama chciałaby, żebym zrobiła po jej śmierci.



Wiem, że dałaby mi kopniaka, gdybym siedziała i ją opłakiwała. Nie mówię, że Ty nie powinnaś płakać! Oczywiście, że powinnaś – ja na pewno bym płakała. Obstawiam jednak, że gdybym tylko płakała, duch mojej mamy uruchomiłby alarm przeciwpożarowy, a ja zdałabym sobie sprawę, że to ona mówiąca: „Adia, weź się w garść! Do roboty!”.