Jak sport pomaga zawodnikom przeżyć żałobę po stracie ukochanej osoby

Zapytaj trenera: jak grać, czując rozpacz?
Coaching
Adia Barnes z Uniwersytetu Arizony mówi młodej tenisistce, jak pamiętając o zmarłej mamie, stać się lepszym sportowcem.
Dział „Zapytaj trenera” to porady, które pomogą Ci utrzymać odpowiednią motywację.
Pytanie:
Cześć, trenerko!
Dziwnie pisać o tym do kogoś obcego, ale około rok temu odeszła moja mama. Było mi trudno, miałam jednak niesamowite wsparcie przyjaciół, rodziny i świetnego terapeuty. Piszę, ponieważ moja mama była nie tylko wspaniałym rodzicem, ale również moją pierwszą trenerką tenisa i moją największą fanką. Nie ominęła żadnego meczu i zazwyczaj była także na treningach. Po jej stracie zrozumiałam, jak bardzo mnie motywowała. Jeszcze rok temu byłam absolutnie pewna, że tenis pozostanie moim życiowym celem. Teraz podczas gry czuję pustkę. Nadal ćwiczę przez większość dni, ale muszę się zmuszać, by iść na trening. Słyszałam o tym, że najlepsi zawodnicy mają w sobie wewnętrzny ogień. Martwię się, że ja go straciłam. Jak mogę znaleźć nową motywację? A może powinnam się skupić na czymś zupełnie innym?
Kompletnie Osowiała, Rozgoryczona i Tęskniąca
17-letnia tenisistka
Odpowiedź:
Przykro mi, KORT. To wielka strata.
Dzięki swojej mamie jesteś tym, kim jesteś. Bycie tenisistką jest tego ważnym elementem.
Nie ma nic złego w opłakiwaniu tej straty. Mam nadzieję, że to wiesz. Normalne jest też to, że nie chcesz teraz grać w tenisa, bo wszystko się tak bardzo zmieniło. Zmiana jest prawie zawsze niewygodna.
Dwa lata temu sama doświadczyłam innego rodzaju straty. Poroniłam i było to dla mnie naprawdę trudne. Miałam duże nadzieje związane z tą ciążą. Wiem, że to nie to samo, ale wyobrażam sobie, że kiedy w młodości tracisz rodzica, możesz również odczuwać brak nadziei. Ma się wiele wspólnych planów i nagle ta osoba odchodzi.
Nie odeszła ona jednak całkowicie, prawda? Wciąż jest obecna w Twoim sercu i w ten sposób nadal Cię wspiera.
Też jestem mamą – mam 5-letniego synka i nowo narodzoną córeczkę – wiem, że gdyby coś mi się stało, chciałabym, aby moje dzieci szły naprzód. Kiedy myślisz o mamie, zastanów się, czego chciałaby dla Ciebie. Z Twojej historii wynika, że mama uwielbiała być częścią Twojego sportowego życia i patrzeć, jak grasz. Jeśli to prawda, czerp z tego motywację, aby przeć dalej. Niech miłość do mamy rozpali Twój wewnętrzny ogień. Wiesz, że możesz uczcić jej pamięć rozgromieniem kogoś na korcie? Wierzę, że to by jej się spodobało. Skup się tylko na tym.
Może to zabrzmi dziwnie, ale czasami myślę o tym, co moja mama chciałaby, żebym zrobiła po jej śmierci.
Wiem, że dałaby mi kopniaka, gdybym siedziała i ją opłakiwała. Nie mówię, że Ty nie powinnaś płakać! Oczywiście, że powinnaś – ja na pewno bym płakała. Obstawiam jednak, że gdybym tylko płakała, duch mojej mamy uruchomiłby alarm przeciwpożarowy, a ja zdałabym sobie sprawę, że to ona mówiąca: „Adia, weź się w garść! Do roboty!”.
…spróbuj też znaleźć ludzi, którzy będą rozumieć Twoje doświadczenia.
Ale jak się zebrać, skoro nie masz teraz ochoty rywalizować? Jesteś osobą, której dużo dała obecność mentora, więc myślę, że możesz wiele zyskać, odpłacając za to. Może zgłoś się na ochotnika do trenowania jakiegoś młodego gracza. Albo zaangażuj się w jakąś charytatywną zbiórkę pieniędzy w imieniu swojej mamy.
Nie wyobrażam sobie nie wykonywać takiej pracy. Jakiś czas temu założyłam organizację non-profit. Zbierałam niepotrzebne sportowe ubrania i buty od zawodników, a następnie przekazywałam je chłopcom i dziewczynkom, których nie było na nie stać. To było takie proste, a uśmiechy na twarzach dzieci były niesamowite.
Możesz również dotrzeć do ludzi, którzy będą rozumieć Twoje doświadczenia. Dla mnie wiele znaczyło opowiedzenie o poronieniu innym kobietom, które przeżyły to samo, i wysłuchanie ich historii. Rok po tym, jak opisałam moją stratę na forum publicznym, na kampusie wciąż podchodziły do mnie kobiety, by powiedzieć, jak im to pomogło. Myślę, że Tobie też może pomóc grupa wsparcia dla osób w żałobie, które są w Twoim wieku, i podzielenie się swoją historią.
…uprawianie sportu wiele daje. Dzieci, które uprawiają sport, lepiej radzą sobie z problemami niż te, które go nie uprawiają.
Jeśli chcesz odkrywać pasje poza tenisem, powinnaś to robić. Nie podejmowałbym jednak od razu żadnych poważnych decyzji, w tym decyzji o rezygnacji ze sportu. Gra w tenisa może być teraz trudna i może minąć trochę czasu, nim odzyskasz energię, więc bądź dla siebie łagodna. Pamiętaj, że uprawianie sportu wiele daje. Dzieci, które uprawiają sport, lepiej radzą sobie z problemami niż te, które go nie uprawiają. Tak było z moją siostrą: unikała sportu i nie radzi sobie z przeciwnościami losu tak jak ja. Ona raczej powiedziałaby: „Jak iść naprzód po tak traumatycznym wydarzeniu?”, a ja pomyślałabym: „Jak można by tego nie zrobić?”. Tenis może pomóc Ci przejść przez ten niesamowicie bolesny czas.
Wydaje się, że Twoja mama chciała, żebyś miała w sobie tę odporność, a ta przychodzi z czasem i praktyką oraz wymaga odnajdywania oparcia w sporcie, kiedy to potrzebne. Zaufaj mi – wierzę, że Twoja miłość do gry powróci. Odzyskasz wytrwałość, wykorzystasz pamięć o mamie i będziesz jeszcze bardziej niesamowita niż wcześniej.
Trenerka Barnes
Adia Barnes to główna trenerka żeńskiej drużyny koszykówki na Uniwersytecie Arizony. W 2011 i 2020 roku znalazła się w finale Konkursu o tytuł Trenera Roku im. Jamesa Naismitha. Pracowała też jako asystentka trenera na Uniwersytecie Waszyngtonu, była komentatorką sportową i rozegrała siedem sezonów w lidze WNBA, pomagając drużynie Seattle Storm w zdobyciu mistrzostwa. Oprócz tego grała w ligach zagranicznych, reprezentując zespoły z pięciu krajów. Jako zawodniczka drużyny Arizona Wildcats Barnes ustanowiła 22 rekordy indywidualne, z których wiele wciąż nie zostało pobitych. Jej zaangażowanie w życie społeczności było wielokrotnie nagradzane.
Jeśli masz pytania dotyczące tego, jak poprawić swoje nastawienie związane ze sportem lub dbaniem o formę, wyślij wiadomość na adres askthecoach@nike.com.
Ilustracje: Harrison Freeman
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