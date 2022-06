Jak przezwyciężyć swoje największe lęki według pisarza Lewisa Howesa

Szkoła pomaga nam rozwijać wiele umiejętności, jednak jedna ważna kwestia jest kompletnie pominięta w programie nauczania: radzenie sobie z emocjami. Gdy życie rzuca nam kłody pod nogi – w przypadku Lewisa Howesa było to molestowanie seksualne, brat w więzieniu oraz kontuzja, która przerwała jego karierę w futbolu amerykańskim – nie wiemy, jak sobie z nimi radzić, a co dopiero jak wykorzystać je do rozwoju. Po krótkim okresie spędzonym u swojej siostry Howes zdecydował, że otworzy się i stawi czoła swoim największym lękom (a więc wspomnianym wcześniej emocjom). Teraz jest gospodarzem popularnego podcastu, autorem bestsellerowej książki, trenerem biznesu oraz reprezentantem Stanów Zjednoczonych w piłce ręcznej. Howes stara się pomagać innym w realizowaniu swojego potencjału przez konfrontację z tym, czego się boją. W tym odcinku nasz niezwykle wszechstronny bohater otwiera się przed Ryanem Flahertym, starszym dyrektorem ds. wydajności w Nike, i opowiada o tym, jak udało mu się zadbać o zdrowie fizyczne i mentalne dzięki pokonaniu wstydu i kryzysu tożsamości, oraz o tym, jak nauka mentorów pomogła mu stać się „sportowcem w codziennym życiu”. Jego rady dotyczące tworzenia listy strachów, zrzucania masek (ma kilka mocnych słów dla wszystkich słuchaczy płci męskiej) oraz myślenia wykładniczego mogą pomóc każdemu z nas w zbudowaniu emocjonalnej inteligencji. Lepiej późno niż wcale.