Jak prawidłowo oddychać, by biegać efektywniej

Dowiedz się, co tak naprawdę oznacza głęboki oddech oraz jak dzięki niemu możesz biegać dalej i efektywniej.

Pewnie rzadko myślisz o oddychaniu podczas biegu, ale sposób, w jaki oddychasz, może się przekładać na osiąganą szybkość i przebiegnięty dystans. Na szczęście dzięki nam poznasz wskazówki na temat oddychania przez brzuch, czyli wykonywania wdechów z użyciem przepony. W ten sposób łatwiej dotlenisz organizm i to nie tylko podczas biegania.



Wdech, wydech, powtórka. Wszyscy robimy to automatycznie każdego dnia, ale oddychanie w bardziej świadomy sposób może się okazać bardziej efektywne dla naszego zdrowia i kondycji.



„Problem polega na tym, że gdy ktoś nam każe wziąć głęboki oddech lub oddychać głęboko, tak naprawdę nie wiemy, co to oznacza” – mówi Belisa Vranich, doktorka psychologii, psycholożka kliniczna i autorka książki „Breathing for Warriors” (oddychanie dla wojowników). „Każdy myśli, że podczas wdechu chodzi o maksymalne wypchnięcie klatki piersiowej”.



„Gdy wykonujesz wdech z użyciem klatki piersiowej, nie wykorzystujesz pełni potencjału swoich płuc” – wyjaśnia Vranich. Oznacza to, że musisz oddychać szybciej, by uzupełnić zapas tlenu. To zła wiadomość dla biegaczy. „Gdy oddech staje się szybki i płytki, Twoje mięśnie otrzymują za mało tlenu” – tłumaczy Chris Bennett, główny trener Nike Running na poziomie globalnym. „Organizm chce uzupełnić ten deficyt i bierze więcej wdechów, które są jeszcze płytsze”. Jest przez to słabiej dotleniony, co się przekłada na jego wydajność. W ten właśnie sposób coś tak prostego, jak oddychanie może ograniczać Twój potencjał.