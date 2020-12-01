Jak pamięć mięśni przyspiesza postęp

Zespół Moberga przeprowadził też wśród uczestników biopsję mięśni zarówno po 10-tygodniowym okresie treningowym, jak i po ostatnim treningu pięć miesięcy później. W nodze, która wykonywała ćwiczenia, zaobserwowali wyższy poziom markerów genetycznych i białkowych związanych ze zdrowiem i rozwojem mięśni oraz ich wytrzymałością, co może odpowiadać za ich siłę.



„Wydaje się, że mózg i mięśnie współpracują w tej kwestii” – mówi Moberg. Mózg przyswaja zdolności motoryczne, a mięśnie odpowiadają za zmiany strukturalne, dzięki którym możesz szybciej odzyskać utraconą siłę.



Nie traktuj tego jednak jak pretekstu do odłożenia hantli na bok. Słabnięcie mięśni może zacząć się już kilka tygodni po przerwaniu ćwiczeń, a jego efekty różnią się w zależności od rodzaju ćwiczeń oraz Twojej formy przed przerwą. „Większość ludzi zaczyna tracić wydolność aerobową w ciągu tygodnia” – mówi Milton. „Jeśli chodzi natomiast o wydolność związaną z wykonywaniem ćwiczeń na siłę, trwa to dłużej i wygląda inaczej u różnych ludzi”. Niezależnie od tego, czy Twoja przerwa trwa tydzień czy pięć miesięcy, warto pamiętać o jednym: „jeśli ćwiczyłeś wcześniej, istnieją szanse, że nie wszystko, co udało Ci się wypracować, jest stracone” – mówi Milton. „Jesteś gdzieś pomiędzy Twoją najlepszą formą a punktem startowym”. Krótko mówiąc, mogło być gorzej.



W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, że po powrocie do treningu należy ćwiczyć tak, jakby nie było żadnej przerwy. Zrób sobie przysługę i przez pierwszych kilka treningów lub tygodni pozwól sobie na lżejsze ćwiczenia. „Nawet ktoś w bardzo dobrej formie będzie musiał zacząć od nieco mniej wymagających sesji. Taka osoba będzie po prostu w stanie szybciej wrócić do poprzedniej intensywności treningów niż ktoś, kto nie był aż tak sprawny” – mówi Milton. Nie chcesz przecież wrócić do treningów tylko po to, aby robić sobie kolejną przerwę z powodu kontuzji lub przetrenowania.



Choć powrót do treningów nie należy do najłatwiejszych, a naszym ruchom może brakować gracji (osoba dorosła robiąca gwiazdę może wyglądać nieco niezgrabnie), świadomość, że spadek formy do stanu sprzed początku ćwiczeń musiałby potrwać kilka lat lub miesięcy, stanowi pocieszenie – co więcej, tym razem Twoje postępy mogą być szybsze. Nie zapomnij podziękować za to swojemu mózgowi – i swoim mięśniom.