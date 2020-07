Jak pamięć mięśni przyspiesza postęp

Zdolność ciała do wykonywania tych samych czynności po dłuższej przerwie to pamięć mięśniowa. Nie znaczy to, że mięśnie same zapamiętują różne rzeczy – odpowiedzialny jest za to mózg. „Gdy w kółko wykonujesz dany ruch, ćwiczysz system neuromięśniowy. W końcu ośrodkowy układ nerwowy uczy się wykonywać ten ruch tak płynnie, że wykonując go, nawet o nim nie myślisz” – wyjaśnia Heather Milton, CSCS, dyplomowana fizjolożka kliniczna i kierowniczka w NYU Langone Health Sports Performance Center („Nie znaczy to, że nie należy zwracać uwagi na swoje ruchy” – zaznacza).



Choć pamięć mięśniowa, którą znamy, zależy od mózgu, naukowcy odkryli niedawno jej bardziej dosłowną formę, pamięć epigenetyczną, której źródłem są same mięśnie zaangażowane w ćwiczenia zwiększające ich siłę. DNA mięśni może przygotować się na to, co je czeka – w takim przypadku na wzrost. Według najnowszego badania opublikowanego w czasopiśmie Medicine & Science in Sports & Exercise mięśnie mogą przechowywać pamięć o sesjach treningowych na poziomie molekularnym nawet przez 20 tygodni. Dzięki temu możesz robić postępy nawet po (długiej) nieobecności na siłowni.



Brzmi podejrzanie dobrze? Czytaj dalej: uczestnicy badania wykonywali ćwiczenia zwiększające siłę tylko na jedną nogę trzy razy w tygodniu przez dziesięć tygodni, a następnie zrobili sobie pięciomiesięczną przerwę w treningach. „Naukowcy odkryli, że noga, która wykonywała ćwiczenia, była znacznie silniejsza niż druga noga – na tyle, że była w stanie podnosić ciężary większe o 10–25%” – mówi autor badania Marcus Moberg, adiunkt w Swedish School of Sport and Health Sciences w Sztokholmie. Jeśli obawiasz się powrotu do ćwiczeń, pamiętaj, że Twoja sytuacja może być nawet o 25% lepsza niż na samym początku.