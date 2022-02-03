Jak gramy: piłka dla sześciu osób

Futbol wrósł w życie miasta i stał się integralną częścią tożsamości jego mieszkańców, niezależnie od tego, czy sami grają, trenują, czy wspierają drużynę na widowni. Rzeczywistość czasów COVID-19 jeszcze bardziej udowodniła wszystkim, jak ważne są piątkowe wieczory, w które tradycyjnie rozgrywa się mecze. I pokazała, jak łatwo można to wszystko stracić.



W ciągu ostatnich lat Marfa stała się prawdziwą oazą na pustyni, pełną kultury i sztuki, turystów gromadzących się w luksusowych restauracjach, modnych hoteli i wyrafinowanych, utrzymanych w duchu ironii wystaw. Ale zmiany sprawiły też, że miasto stało się zbyt drogie dla nauczycieli, robotników i ludzi, których rodziny mieszkały tu od pokoleń. Na nich raczej nie robią wrażenia rosnące czynsze, wyszukane butiki i steki za 60 dolarów.



W tej żyjącej ze sobą blisko, złożonej tylko z 2000 osób społeczności miasta położonego około 300 km od El Paso, futbol zawsze budził gorące emocje. „Kiedy wjeżdżasz do miasta, widzisz pomalowane okna, wywieszone flagi, widzisz całą duszę Marfy w klubowych kolorach fioletu i bieli” – mówi główny trener Arturo Alferez. „Czujesz się wyjątkowo, bo jesteś tego częścią. Pomagasz wydobyć na światło dzienne to, co najlepsze w tym mieście”.



To, że mieszkańcy zaczęli opuszczać swoje miasto, sprawiło jednak, że w 2011 roku Marfa zdecydowała, iż w rozgrywkach będą brać udział drużyny 6-osobowe zamiast 11-osobowych.