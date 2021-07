Jak gramy: piłka dla sześciu osób

Mimo że Eagles, którzy grają na swoim boisku, mają wynik 34–12 do połowy meczu, dotarcie do pola punktowego daje Shorthornsom nadzieję na uniknięcie zastosowania zasady litości (zgodnie z którą drużyna, która do przerwy w połowie meczu lub po niej prowadzi ponad 45 punktami, zostaje ogłoszona zwycięzcą). Podczas typowego meczu futbolowego w szkole średniej różnica aż 45 punktów mogłaby być powodem do wielkiego niepokoju. Jednak w tej wersji gry o podwyższonej punktacji, w której jedna chybiona szarża często prowadzi do przyłożenia, nie jest niczym niezwykłym.