Nowy standard wsparcia, wygody i funkcjonalności: oto Nike Structure 26

Jeśli potrzebujesz modelu, który spowolni tempo nawracania w stawie skokowym, Nike Structure 26 przychodzi z pomocą. Niezależnie od tego, czy preferujesz codzienne, krótkie przebieżki, czy dążysz do tego, by pokonywać długie dystanse, teraz możesz liczyć na stabilność i amortyzację, które pozwolą Ci skupić się na tym, co kochasz – czyli na bieganiu.

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom stabilizującym i podeszwie środkowej z pianki ReactX biegacze i biegaczki mogą jak nigdy dotąd mieć pewność, że uda im się osiągnąć najlepsze wyniki.

„Dbamy o biegające osoby, które potrzebują wsparcia” – mówi Ashley Campbell, kierowniczka linii produktów Nike Running. „Model Structure ma na celu budowanie zaufania i dążenie do spójności. Chcemy wnieść energię i emocje do dziedziny, która historycznie była postrzegana jako nudna i skostniała”.