Nowy standard wsparcia, wygody i funkcjonalności: oto Nike Structure 26
Aktualności produktowe
Najnowsza odsłona linii Structure ma zaawansowany system wsparcia, który gwarantuje pewność siebie podczas biegu.
Co warto wiedzieć
- Wsparcie obszaru śródstopia: Najbardziej zaawansowany system stabilizacji w historii Nike odpowiada za większe wsparcie.
- Amortyzacja ReactX: Marka postawiła na miękką podeszwę środkową z pianki ReactX w modelu Structure 26.
- Wieloletnie zaufanie: Model Structure 26 stanowi ewolucję buta stworzonego trzydzieści lat temu dla biegaczy i biegaczek poszukujących stabilności oraz płynnego przejścia z pięty na palce.
Jeśli potrzebujesz modelu, który spowolni tempo nawracania w stawie skokowym, Nike Structure 26 przychodzi z pomocą. Niezależnie od tego, czy preferujesz codzienne, krótkie przebieżki, czy dążysz do tego, by pokonywać długie dystanse, teraz możesz liczyć na stabilność i amortyzację, które pozwolą Ci skupić się na tym, co kochasz – czyli na bieganiu.
Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom stabilizującym i podeszwie środkowej z pianki ReactX biegacze i biegaczki mogą jak nigdy dotąd mieć pewność, że uda im się osiągnąć najlepsze wyniki.
„Dbamy o biegające osoby, które potrzebują wsparcia” – mówi Ashley Campbell, kierowniczka linii produktów Nike Running. „Model Structure ma na celu budowanie zaufania i dążenie do spójności. Chcemy wnieść energię i emocje do dziedziny, która historycznie była postrzegana jako nudna i skostniała”.
„Model Structure ma na celu budowanie zaufania i dążenie do spójności. Chcemy wnieść energię i emocje do dziedziny, która historycznie była postrzegana jako nudna i skostniała”.
Ashley Campbell
Nieustające innowacje
Kiedy zespół projektowy Nike zastanawiał się, jak ulepszyć model Structure 25, wpadł na pomysł zastąpienia dotychczasowej pianki jedną ze swoich najlepszych platform amortyzujących, ReactX. Nowa pianka nie tylko zapewnia miękkość, ale także pozwala na płynniejsze przejście z pięty na palce niż w przypadku fasonu Structure 25.
„Tym, co w modelu Structure 26 lubię najbardziej, jest wygoda, którą daje, a przy tym but nie jest przesadnie miękki” – tłumaczy sportowiec Nike i złoty medalista Cole Hocker. „To idealne połączenie wygody i wsparcia dających wytrzymałość przez cały trening”.
Ale pianka to nie jedyna innowacja. Kluczowym elementem modelu Structure 26 jest zaprojektowany przez Nike system wsparcia obszaru śródstopia, który zapewnia lepszą stabilność w najważniejszych momentach biegu. Może on być szczególnie przydatny dla osób mających tendencję do nadpronacji, dając im stabilizację podczas przejścia z pięty na palce bez nadmiernej kontroli.
W modelu Structure 26 po raz pierwszy zastosowano nową cholewkę z siateczki i zmienioną podeszwę zewnętrzną, które zapewniają biegaczom i biegaczkom optymalny komfort oraz funkcjonalność. Ulepszona wyściółka cholewki pozwala jej dostosować się do różnych kształtów stopy przy jednoczesnym zachowaniu wsparcia w najważniejszych miejscach. But daje też wyjątkową przyczepność i trwałość w strefach najbardziej narażonych na wstrząsy.
Sekret tkwi w testach
Bez kompleksowego procesu testowania żadna z innowacji zastosowanych w modelu Structure 26 nie mogłaby zostać wprowadzona w życie. Dzięki ścisłej współpracy z Nike Sport Research Lab udało się zweryfikować ten nowy projekt.
Ostatecznie zespół stworzył stabilne, wygodne buty do biegania po asfalcie dla elitarnych sportowczyń i sportowców oraz osób biegających codziennie, dające im dodatkową pewność podczas pokonywania kolejnych kilometrów.
Seria Structure należy do jednej z trzech osobnych linii butów do biegania Nike. Jest dowodem ewolucji w dziedzinie wsparcia i amortyzacji podczas biegania. Pozostałe serie to Nike Vomero, która zapewnia maksymalną amortyzację dla niezrównanej wygody, oraz Nike Pegasus, która stawia na dynamiczną amortyzację dającą zwrot energii przez cały dzień. Dzięki takiemu podziałowi biegacze i biegaczki mogą wybrać preferowany rodzaj amortyzacji niezależnie od dystansów, jakie pokonują, czy warunków, w których biegają.
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Najczęściej zadawane pytania
Co wyróżnia model Structure 26 spośród poprzednich modeli?
Model Structure 26 jest wyposażony w jedną z najlepszych platform amortyzujących Nike, ReactX, która nigdy wcześniej nie była zastosowana w butach Nike Structure. Nasz zespół usunął również poduszkę gazową z przedniej części buta, aby zapewnić płynniejszy bieg. Materiały wykorzystane w cholewce są też bardziej miękkie i puszyste dla większej wygody.
Do jakiego rodzaju biegania najlepiej nadają się te buty?
Model Structure 26 został zaprojektowany z myślą o wszystkich biegaczach i biegaczkach – od początkujących po biegających zawodowo – a w szczególności z myślą o osobach, którym zależy na stabilności, płynnym przetaczaniu stopy oraz dodatkowym wsparciu. To buty do codziennego treningu zoptymalizowane pod kątem długich dystansów i przeznaczone dla osób, które nie chcą ograniczać się tradycyjnym wsparciem.