Zdaniem Tunde Oyeneyin: jak praktykować wdzięczność

Podcast Trained: O wdzięczności z Tunde Oyeneyin
Coaching
Tunde Oyeneyin wierzy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Sportowczyni Nike, instruktorka jazdy na rowerze, była wizażystka i autorka opowiada, dlaczego tak uważa.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Tunde Oyeneyin przez 36 lat pracowała na to, by stać się ikoną fitnessu. Trenerka personalna i instruktorka jazdy na rowerze zdradza, że nie osiągnęłaby żadnego ze swoich sukcesów, gdyby nie były one okupione niepowodzeniami. W najnowszym odcinku Tunde opowiada o wzlotach i upadkach, których doświadczyła w życiu prywatnym i zawodowym. Dowiemy się, jak strata mamy pomogła jej się rozwinąć, dlaczego zwątpienie we własne możliwości jest katalizatorem zmian i jak niewykorzystane okazje mogą skierować człowieka na właściwe tory. Historia Tunde jest opowieścią o łasce, wdzięczności i spełnianiu marzeń.
„Gdy już jestem w stanie pogodzić się z tym, że nie wiem, co przyniesienie przyszłość, wtedy wydarza się coś przełomowego”.
Tunde Oyeneyin
Sportowczyni Nike i instruktorka jazdy na rowerze stacjonarnym
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