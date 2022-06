Zdaniem Tunde Oyeneyin: jak praktykować wdzięczność

Tunde Oyeneyin przez 36 lat pracowała na to, by stać się ikoną fitnessu. Trenerka personalna i instruktorka jazdy na rowerze zdradza, że nie osiągnęłaby żadnego ze swoich sukcesów, gdyby nie były one okupione niepowodzeniami. W najnowszym odcinku Tunde opowiada o wzlotach i upadkach, których doświadczyła w życiu prywatnym i zawodowym. Dowiemy się, jak strata mamy pomogła jej się rozwinąć, dlaczego zwątpienie we własne możliwości jest katalizatorem zmian i jak niewykorzystane okazje mogą skierować człowieka na właściwe tory. Historia Tunde jest opowieścią o łasce, wdzięczności i spełnianiu marzeń.