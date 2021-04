Damska Drużyna Koszykówki Carta Blanca

Przez ostatnie 70 lat spojrzenie na kobiety uprawiające sport zmieniło się o 180 stopni, ale abuela („babcia” po hiszpańsku) trafiająca do kosza z 6 metrów to nadal niecodzienny widok. Jakie zostawią po sobie dziedzictwo? Lulu ma nadzieję, że Carta Blanca będzie inspirowała do ruchu wszystkie osoby niezależnie od wieku. „Sport to zdrowie, przyjaźń i wspólnota” – mówi.



Wydaje się, że ma rację. Na mecze przychodzą mężowie, dzieci, wnuki oraz inni członkowie rodziny, aby dopingować je z trybun – oraz porzucać do kosza z lokalnymi bohaterkami po końcowym gwizdku.