Damska Drużyna Koszykówki Carta Blanca

Od niemal 70 lat grupa niezwykłych kobiet wkłada kanarkowe koszulki i daje z siebie wszystko na boisku do koszykówki. Są dumne ze swojego miasta, Orizaby, znajdującego się na liście meksykańskich pueblos mágicos, czyli magicznych miast. Znana z malowniczych górskich krajobrazów, hipnotyzującej mgły i tętniącej życiem architektury z budynkami w odcieniach różu i limonki Orizaba to siedziba zespołu Carta Blanca, który sam w sobie jest źródłem magii.



Od momentu założenia drużyny w 1952 roku jej zawodniczki obalają stereotypy na temat kobiet i sportu. Adela Ochoa Garcia, urodzona sportsmenka z krótko ściętymi siwymi włosami, gra w niej od samego początku – ponad 67 lat. Pamięta czasy, kiedy niechętnie patrzono na kobiety noszące spodenki lub jeżdżące na rowerach, nie wspominając już o tych, które chciały poczuć adrenalinę towarzyszącą grze w koszykówkę. Na szczęście korzyści płynące z gry zawsze przeważały nad trudnościami.