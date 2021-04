Jak gwiazda NBA Jrue Holiday mentalnie przygotowuje się do gry w obronie

Skupienie się na chwili obecnej jest ważne, ale czasami trzeba myśleć perspektywicznie. Dzięki temu Jrue Holiday, gwiazda NBA i obrońca Milwaukee Bucks, stał się jednym z najlepszych obrońców w lidze. Przed każdym meczem Jrue analizuje grę swoich przeciwników, aby czytać w ich myślach i przewidywać ich zagrania i zmuszać do zmiany taktyki. W tym odcinku podcastu „Trained” Jrue rozmawia z Ryanem Flahertym, starszym dyrektorem ds. wydajności w Nike, o swoich strategiach, dzięki którym zwycięża – jako zawodnik i jako ojciec. Tłumaczy także, jak porażki motywują go do ciężkiej pracy, a także jak robiąc sobie przerwy, utrzymuje w sobie pasję. Jrue porusza również kwestię tego, jak rodzina i wiara mogą pomóc nam spojrzeć na wszystko z innej perspektywy, kiedy wynik jest dla nas niekorzystny.