Akademia AntetokounBros w akcji

Żaden kosz nie wisi za wysoko
Społeczność
Świat zna Giannisa Antetokounmpo jako mistrza NBA, jednak tym, co sprawia, że jest on tak wyjątkową postacią, jest jego działalność poza parkietem.
Giannis Antetokounmpo to jeden z zawodników NBA, o których mówi się najwięcej. W końcu to MVP. To Mistrz. To Greek Freak. Coś naprawdę wyjątkowego zbudował jednak poza parkietem – oto AntetokounBros Academy.
Pasją Giannisa jest koszykówka, jednak jego celem jest stworzenie przestrzeni, w której każdy czuje się jak u siebie. Filozofia akademii mówi wszystko: „Nieważne, skąd zaczynasz, ważne, gdzie możesz dojść”.
„Większość dzieciaków, które tu trafiają, czuje się wyrzutkami, brak im nieco pewności siebie. Po tym doświadczeniu zyskują wiarę w siebie i rozwijają w sobie umiejętności, które potrzebne są do życia w społeczeństwie”.
– Evina Maltsi
główna trenerka w AntetokounBros Academy
Każdego roku akademia przyjmuje 100 dzieci (i 12 trenerek i trenerów) z mniej uprzywilejowanych środowisk z różnych krajów i grup społecznych i daje im szansę na rozwinięcie skrzydeł oraz zrealizowanie swojego potencjału poprzez sport.
Razem ze swoimi braćmi oraz z pomocą Onassis Foundation i Eurohoops Giannis stworzył coś, czego nigdy nie miał podczas dorastania, coś inspirującego. Właśnie dlatego wszystko to znaczy dla niego tak wiele.
Siedziby akademii mieszczą się na boiskach do koszykówki odnowionych przez Nike i oddanych do użytkowania społecznościom w ateńskich dzielnicach Ellinorosson, Ampelokipi i Lamprini. Jednak sama akademia ma do zaoferowania o wiele więcej niż to, co dzieje się na boiskach.
Przez cały rok dzieci biorą udział w sesjach mentoringowych i programach stypendialnych w Onassis Foundation, analizach meczów prowadzonych przez trenerów z Eurohoops oraz inspirujących wykładach znanych sportowców i profesjonalistów z różnych dziedzin.
„Te dzieci to społeczeństwo w skali mikro. Jeśli będziemy myśleć i działać jak wspólnota, wszyscy na tym skorzystamy”.
– Konstantinos Papaloukas
partner zarządzający organizacji Eurohoops
Jako syn imigrantów, którzy opuścili Nigerię w poszukiwaniu pracy i lepszego życia i trafili do Aten, Giannis wie, jak to jest czuć się wyrzutkiem. To uczucie napędza go, aby pomagać wszystkim dzieciom takim jak on. Chce, aby czuły się mile widziane, wierzyły w siebie i miały możliwość zrealizowania swojego potencjału niezależnie od wszystkich przeciwności.
„Każdy ma własną historię, własne życie, własny kolor skóry… Gdy wszyscy jesteśmy razem, zawsze uczymy się czegoś nowego”.
– Giannis Antetokounmpo
AntetokounBros Academy przypomina rodzinę, w której trenerzy i podopieczni uczą się od siebie nawzajem. To sprawia, że jest to tak wyjątkowe miejsce.
Akademia oferuje bardzo konkretne korzyści, a program kończy się uroczystością rozdania nagród. Sześciu najlepszych absolwentów otrzyma stypendia i będzie mogło kontynuować swoją koszykarską edukację w Eurohoops Academy. W tym roku najlepszy z absolwentów otrzyma też stypendium uniwersyteckie „One of a Kind” ufundowane przez Onassis Foundation.
„Dzięki AntetokounBros Academy różne narodowości, religie i płcie spotykają się na osiedlu w Atenach i jako jeden zespół realizują swoje marzenia”.
– Afroditi Panagiotakou
kierowniczka ds. kultury w Onassis Foundation
Niezależnie od tego, jak imponująca jest działalność akademii, Giannis podsumowuje ją w swoim stylu:
„Przychodzisz tutaj i dobrze się bawisz!”
– Giannis Antetokounmpo
Giannis jest być może najbardziej pracowitą osobą w okolicy, ale mimo to uważa, że dopiero, gdy możesz dobrze się bawić, możesz wykorzystać swój potencjał.
„Gdy odkryjesz, co daje Ci radość, musisz to robić, ponieważ właśnie w ten sposób staniesz się najlepszą wersją siebie”.
– Giannis Antetokounmpo
Zdjęcia: Eleni Albarosa
Film: Alkis Papastathopoulos
Animacja: Ultra Brand Studio