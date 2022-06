Fizjoterapeutka Ann Nwabuebo opowiada o tym, jak dbać o dno miednicy

Podobnie jak wiele osób mających problemy z mięśniami dna miednicy fizjoterapeutka Ann Nwabuebo żyła z nimi przez lata. Dopiero gdy fizjoterapeuta uznał, że dolegające jej bóle i częstotliwość oddawania moczu odbiegają od normy, zdała sobie sprawę, że są to kwestie podlegające leczeniu. Po zaledwie kilku wizytach dra Ann poczuła ulgę – sprawiło to, że postanowiła zająć się rehabilitacją osób z problemami z miednicą, aby one również mogły sobie z nimi poradzić. W tym odcinku założycielka i dyrektorka generalna Body Connect Physical Therapy dołącza do prowadzącej Jaclyn Byrer i walczy ze stygmatyzacją związaną z dysfunkcją dna miednicy, a także opowiada, jak zapobiegać takim problemom, oraz wyjaśnia, kiedy nadchodzi czas na poszukanie profesjonalnej pomocy. Przedstawiając ćwiczenia wzmacniające te mięśnie, pozwala ludziom niezależnie od ich płci, sprawności fizycznej i etapu macierzyństwa zadbać o to, aby dysfunkcje mięśni dna miednicy nie ograniczały ich w życiu.