Fitzroy Lions SC

„Fitzroy Lions Soccer Club to wyjątkowy klub piłkarski z Australii” – mówi Abdulmalik Abdurahman, jego założyciel. „Właśnie w ten sposób ludzie powinni go zapamiętać – jako wyjątkowy klub piłkarski”.



W ten sposób ludzie powinni zapamiętać też samego Abdula. Urodził się w Etiopii, a do Melbourne w Australii przyjechał jako dziecko. Piłka nożna, jak sam powtarza, pozwoliła mu zachować więź ze swoją kulturą oraz zaaklimatyzować się w nowym kraju. Jednak gdy opłaty okazały się zbyt wysokie, musiał porzucić piłkę nożną.



„Nie było mnie stać na składkę, więc pomyślałem, że muszę coś z tym zrobić” – wspomina Abdul.



I zrobił. W 2013 roku Abdul założył klub Fitzroy Lions.



„Uważam, że granie w piłkę powinno być darmowe. W Fitzroy Lions robimy wszystko, aby każde dziecko ze społeczności mogło uprawiać sport” – mówi Abdul. „Nie ma żadnej składki. Nie musisz płacić, aby grać”.



Po siedmiu latach od powstania działania klubu nie ograniczają się jednak tylko do zapewniania dzieciom możliwości gry w piłkę nożną – klub łączy ludzi.



„Uważam, że klub doskonale radzi sobie w tej kwestii. Łączymy ze sobą ludzi, którzy dzięki grze w piłkę uczą się od siebie nawzajem” – mówi Abdul. „I nie chodzi tylko o wspólną grę. Ważne jest to, że tworzy się między nimi płaszczyzna porozumienia”.