Fitzroy Lions SC

Fitzroy Lions: siła wspólnoty
Społeczność
W wieku 17 lat Abdulmalik Abdurahman chciał stworzyć społeczność otwartą dla dzieci ze wszystkich środowisk – tak powstał klub Fitzroy Lions.
W naszej serii „Coś z niczego” pokazujemy osoby z całego świata, które wiedzą, że dzięki piłce nożnej i innym sportom są w stanie zmieniać na lepsze swoje społeczności.
W przypadku Abdulmalika Abdurahmana taką zmianą było tworzenie szans dla młodzieży z centrum Melbourne w Australii. Założył klub piłkarski Fitzroy Lions, w którym dzieci mogą grać w piłkę za darmo. Jako że celem Nike jest zapewnianie dziewczętom i chłopcom dostępu do sportu, na początku sezonu w 2018 roku firma nawiązała współpracę z drużyną Lions, wspomagając ją finansową oraz zapewniając sprzęt treningowy i meczowy, a także buty.
Obecnie uprawianie sportu i branie udziału w rozgrywkach nie jest takie same ani dla Fitzroy Lions, ani dla nas. Sport cały czas jest jednak źródłem inspiracji, dzięki któremu widzimy, na co nas stać, gdy działamy razem.
Zobacz drugi odcinek serii „Coś z niczego”, nakręcony w grudniu 2019 roku w Melbourne w Australii, i przeczytaj więcej o ludziach z Fitzroy Lions S.C.
„Fitzroy Lions Soccer Club to wyjątkowy klub piłkarski z Australii” – mówi Abdulmalik Abdurahman, jego założyciel. „Właśnie w ten sposób ludzie powinni go zapamiętać – jako wyjątkowy klub piłkarski”.
W ten sposób ludzie powinni zapamiętać też samego Abdula. Urodził się w Etiopii, a do Melbourne w Australii przyjechał jako dziecko. Piłka nożna, jak sam powtarza, pozwoliła mu zachować więź ze swoją kulturą oraz zaaklimatyzować się w nowym kraju. Jednak gdy opłaty okazały się zbyt wysokie, musiał porzucić piłkę nożną.
„Nie było mnie stać na składkę, więc pomyślałem, że muszę coś z tym zrobić” – wspomina Abdul.
I zrobił. W 2013 roku Abdul założył klub Fitzroy Lions.
„Uważam, że granie w piłkę powinno być darmowe. W Fitzroy Lions robimy wszystko, aby każde dziecko ze społeczności mogło uprawiać sport” – mówi Abdul. „Nie ma żadnej składki. Nie musisz płacić, aby grać”.
Po siedmiu latach od powstania działania klubu nie ograniczają się jednak tylko do zapewniania dzieciom możliwości gry w piłkę nożną – klub łączy ludzi.
„Uważam, że klub doskonale radzi sobie w tej kwestii. Łączymy ze sobą ludzi, którzy dzięki grze w piłkę uczą się od siebie nawzajem” – mówi Abdul. „I nie chodzi tylko o wspólną grę. Ważne jest to, że tworzy się między nimi płaszczyzna porozumienia”.
„Gry grałyśmy w innym zespole, razem z koleżankami byłyśmy tam jedynymi muzułmankami. Widać było, że ludzie patrzą na nas inaczej. Od kiedy gram tutaj, czuję się bardziej komfortowo, ponieważ kobiety grające dookoła mnie także noszą hidżaby. Czuję, że przełamujemy stereotypy”.
Hanan
zawodniczka
„Trener zawsze stara się przekonać nas do wykonywania wielu ćwiczeń, trudnych ćwiczeń. Powtarza, że łatwiej nie będzie, że dzięki intensywniejszym i trudniejszym ćwiczeniom stajemy się lepszymi zawodnikami i lepszymi piłkarzami. Gdy jest naprawdę ciężko i mamy ochotę się poddać, motywujemy się nawzajem. Jestem za to wdzięczny moim kolegom z drużyny”.
Tuji
zawodnik
Ten artykuł został opublikowany w grudniu 2019 roku.