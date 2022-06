Poznaj filadelfijską dziewczęcą drużynę lacrosse Eyekonz

Nyobi: To tradycja, która dodaje nam pewności siebie na boisku. Trenerka Jaz trzyma lustro, a my musimy w nie spojrzeć i z pełną powagą powiedzieć sobie „Jestem…”. Może być to coś w stylu: jestem silna, jestem piękna, jestem bestią, jestem siłą natury. To ostatnie to ulubione hasło trenerki Jaz.



Widzę, że gdy robią to nowe osoby, zwykle mają problem z pewnością siebie i nie są przyzwyczajone, aby na poważnie mówić do samych siebie. Trenerka Jaz będzie kazała Ci stać przed lustrem i poczeka, aż spojrzysz sobie w oczy. Będzie Ci mówiła: „Zmień postawę, zmień ton głosu, klatka piersiowa do przodu”. Dba o to, abyśmy umiały spojrzeć na siebie z pewnością siebie i ze świadomością, że jesteśmy młodymi sportsmenkami, które mogą osiągnąć absolutnie wszystko.