Nowi idole

BEN: Co masz na myśli? W tym momencie wygrywanie jest dla mnie najważniejsze.

DYLAN: Ludzie myślą, że moim głównym celem jest zdobywanie złotych medali i wielkoszlemowych tytułów, ale to nieprawda. Najbardziej zależy mi na zmianie percepcji ludzi i pozbyciu się negatywnych stereotypów, tak aby ludzie z niepełnosprawnościami mogli żyć tak, jak na to zasługują. Tenis dał mi do tego narzędzia. Jeśli spojrzysz na to w ten sposób, zobaczysz, że to o wiele ważniejsze niż wygrywanie meczów tenisowych.

BEN: Jeśli chodzi o mnie, uwielbiam turniejową rywalizację.

DYLAN: Jasne, rywalizacja jest świetna. Uważam jednak, że prawdziwy mistrz to nie ktoś, kto wygrywa najwięcej turniejów, ale ktoś, kto wychodzi poza tenis. Chodzi o twoje wartości, to, co sobą reprezentujesz, oraz twoją społeczność.

BEN: To niesamowite, ile zrobiłeś dla sportu.

DYLAN: Cieszę się, że tak uważasz. To bardzo miłe.